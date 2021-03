Han Busker: ‘De flexibele arbeidsmarkt werd gezien als natuurkracht’

‘Dat is een terechte observatie.” De vraag aan Han Busker was of hij het praten met media wat minder prettig vindt aan het FNV-voorzitterschap. „Ik heb er ook geen hékel aan. Maar als ik ’s ochtends opsta en er staan drie interviews op de planning, dan denk ik niet: hartstikke leuk.”

Toch geeft Busker (Enschede, 1960) nog één keer een interview. Deze dinsdag is zijn laatste dag als voorzitter van de grootste vakbond van Nederland. Woensdagmiddag weet hij wie zijn opvolger is. Dan maakt het ledenparlement van de vakbond bekend wie de voorzittersverkiezing onder alle FNV-leden heeft gewonnen.

Onder Buskers leiding had de FNV de afgelopen vier jaar veel invloed in politiek Den Haag. Zo sloot hij in 2019 een pensioenakkoord met kabinet, werkgevers en andere vakbonden. Het afgelopen jaar sprak hij wekelijks met kabinet en werkgeversorganisaties over de economische noodsteun.

Het kabinet luistert serieus naar de wensen van de FNV, zegt Busker. Mede door zijn ingrijpen bleef de ‘ontslagboete’ langer bestaan: de boete die werkgevers moesten betalen als ze loonsteun ontvangen én personeel de laan uitsturen. „Ik zei: als je die boete schrapt, ga je een hausse aan ontslagen organiseren.”

Met dat succes zocht Busker niet juichend de publiciteit. De FNV zei vooral wat het kabinet níét goed deed. „Dat hoort bij het onderhandelingsspel”, zegt hij. „Je weet dat er nog onderhandeling met politieke partijen gaat plaatsvinden, dat die het nog moeten goedkeuren. Dan is het strategisch handig om rustig aan te doen, en pas later te roepen wat je bijdrage is geweest. Bovendien: er gáán ook heel veel dingen nog niet goed.”

In 2016 droeg het FNV-bestuur Busker unaniem aan als kandidaat-voorzitter. De vakbond had behoefte aan rust. De FNV was verscheurd door onenigheid over het pensioenakkoord van 2011. Er volgde een reorganisatie onder leiding van Buskers voorganger, Ton Heerts.

Busker, oud-voorzitter van politiebond NPB, werd naar voren geschoven als een compromiskandidaat die alle leden zou kunnen bekoren. De gematigden, omdat hij gelooft in overleg met werkgevers en het kabinet. En de activisten, omdat hij grootschalige politiestakingen had georganiseerd.

Busker was toen de enige kandidaat: de leden konden alleen voor of tegen hem stemmen. Het contrast met de leiderschapsstrijd van dit jaar is groot. In het debat tussen de twee kandidaten, vicevoorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga, werd vorige maand bij vlagen fel gediscussieerd. Jong wil bijvoorbeeld minder compromissen sluiten met kabinet en landelijke werkgeversorganisaties, Elzinga vindt dat juist essentieel om de doelen van de FNV te bereiken.

Wilden jullie nu bewust zo’n voorzittersstrijd?

„Kort na mijn benoeming hebben we dit besproken met het ledenparlement [105 actieve leden die het hoogste orgaan van de bond vormen]. Dat ik de enige kandidaat was, past niet bij het model dat de FNV verzonnen heeft: er moet iets te kiezen zijn. We hebben er alles aan gedaan dat nu beter te doen.”

Wat vindt u ervan die felle strijd om het voorzitterschap te zien?

„Debatteren en af en toe strijd voeren, hoort bij de FNV. Wij vinden ‘strijd’ geen vies woord. In een campagne moet je laten zien wie je bent en waar je voor staat. Ik ben hartstikke blij dat we twee ervaren kandidaten hebben.”

Heeft u al gestemd?

„Ja, ik heb gestemd. En daar laat ik het bij.”

Wat wilde u bereiken als voorzitter? En is dat gelukt?

„Een van onze belangrijkste thema’s was de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. Nederland moet socialer, en het wettelijk minimumloon moet omhoog.

„Die thema’s speelden al bij mijn aantreden, maar waren nog niet zo aanwezig in het maatschappelijk debat als nu. De flexibele arbeidsmarkt werd als een natuurkracht gezien. Die is er nu eenmaal. Wij riepen: nee, dit is een gevolg van beleid en dat betekent dat je het ook kunt terugdraaien.

„Nu onderkennen veel partijen het probleem van flexibilisering in hun verkiezingsprogramma’s. En er zijn rapporten verschenen van de commissie-Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die hetzelfde zeggen. Dus we hebben echt veel bereikt.”

Wat was het aandeel van de FNV hierin?

„Wij hebben het vanaf dag één geadresseerd. We hebben bedrijven als [maaltijdbezorger] Deliveroo aangepakt op dat thema. Ik ben ervan overtuigd dat als de FNV de doorgeslagen flexibilisering niet zo stevig had geagendeerd, dit nooit zo prominent in alle partijprogramma’s of in rapporten als dat van de commissie-Borstlap aan de orde was gesteld.”

CV Vakbondsman Na de mavo ging Han Busker (60) bij de Koninklijke Marechaussee werken. Hij werd direct lid van de vakbond. Later stapte hij over naar de politie. Vervolgens werkte hij bij verschillende vakbonden voor militairen en politiepersoneel. In 2008 werd hij voorzitter van politiebond NPB, aangesloten bij de FNV. Sinds 10 maart 2017 is Busker voorzitter van de FNV. Hij werd in 2016 voorgedragen aan de leden als enige kandidaat.

Zelfs als Busker praat over wat er minder goed ging in zijn jaren als voorzitter, eindigt hij veelal met een positieve noot. Zo kon hij de daling van het ledental niet keren. Dat zakte in 2019 onder de een miljoen. „Dat had ik natuurlijk anders gewild. Dat wil iedere voorzitter.”

Maar, zegt Busker weer optimistisch: de vakbond is erin geslaagd de terugloop te vertragen „en bijna te laten stagneren”. Waar hij heel enthousiast over is: „Dat onze jongerenclub Young & United echt weer de schwung te pakken heeft. Elke dag schrijven wij 150 tot 200 nieuwe leden in, vooral jongeren.”

En toch blijft het ledental per saldo dalen.

„Dat is het pijnpunt. Aan de instroomkant gaat het heel goed. Maar de opbouw van ons ledenbestand hangt natuurlijk in zwaarte naar achteren: veel ouderen. Daarom is het zo belangrijk dat we veel jonge aanwas krijgen.”

Twee derde van de leden is man, slechts een kwart jonger dan 45 jaar. Bouw, industrie en metaal domineren. In hoeverre vertegenwoordigt de FNV alle Nederlandse werknemers?

„Volgens mij zitten wij door heel de samenleving heen: van hoog tot laag, links tot rechts, in alle sectoren. Zijn alle sectoren even sterk vertegenwoordigd? Nee, dat moet nog handen en voeten krijgen. De arbeidsmarkt verandert en daar hebben wij als FNV ook mee te maken.”

In hoeverre lukt het de FNV nieuwe groepen aan te spreken? De arbeidsmarkt raakt hogeropgeleid, het aantal mensen in de dienstensector groeit. Die zijn vanouds minder lid van vakbonden.

„Dat lukt steeds beter. Ik zie dat mensen doorkrijgen dat je problemen op de arbeidsmarkt niet alleen kunt oplossen. En dat je vanuit samenwerking en solidariteit kracht ontwikkelt.

„Maar dat betekent niet dat het business as usual is. We moeten blijven investeren in jongeren. Dus denken we na over het verbreden van de agenda – niet alleen arbeid en inkomen, maar misschien ook klimaat, duurzaamheid. Op mijn kamer heb ik aan de binnenkant van de deur een poster hangen: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat kreeg’. Dat is mijn motto. Blijf altijd nadenken over verandering en verbetering.”

Dit is een drukke baan, zei u. Hoe ziet de werkdag van een vakbondsvoorzitter eruit?

„Door corona is dat nu anders, maar hoe het hiervoor was: ik begin ’s ochtends te kijken welke mails en nieuwsberichten er zijn en of ik als FNV-voorzitter ergens op moet reageren. Mijn vrouw zegt weleens: kun je nou nooit eens rustig wakker worden, ontbijten, zonder dat alles? Daarna zijn er afspraken op kantoor, vaak ook een paar in Den Haag, en zeker drie keer per week ga ik langs bij een actie in het land. Als er in de avonduren geen vergaderingen zijn, bereid ik de volgende dag voor. Je komt eigenlijk nooit helemaal los van het werk.”

At u dan wel thuis?

„Ik woon dicht bij het kantoor, dus als het kon, ging ik wel even thuis eten. Dat vond ik altijd erg prettig.”

Heeft u het aannemen van deze baan thuis overlegd?

„Ja, dit is een baan die 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgaat. Dus dat moet je wel thuis overleggen. De eerste paar jaar was mijn jongste zoon nog thuis. Mijn oudste zoon was het huis al uit, mijn jongste nu ook. Ik vond het prettig als ik even met mijn gezin kon eten, en tijd voor hen had. Dat gaat niet vanzelf, dus dat moest ik echt organiseren.”

Hoe organiseerde u dat?

„Door in mijn agenda af en toe prioriteiten te stellen. Ik heb dat altijd redelijk voor elkaar gebokst. Ik weet niet hoe mijn vrouw daarover denkt…”

Is zij blij dat deze drukke baan nu stopt?

„Ja, dat wel. Dat komt ook omdat ik 24/7 aan moest staan.”

Wat wilt u nu gaan doen?

„Ik heb intussen een paar toezichthoudende rollen, maar ik neem nog de tijd om na te denken over wat ik hierna ga doen. Ik vind het belangrijk dat mijn werk maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld in de zorg, veiligheid, onderwijs. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de raad van toezicht van een ziekenhuis geworden, het Slingelandziekenhuis in Doetinchem.

Wilt u een rustiger baan of mag het weer vol gas?

„Ik denk dat er niet veel banen zo druk zijn als wat ik nu doe. Maar… ik zeg niet per definitie dat ik niet meer vol gas wil. Ik ben pas zestig. Ik wil nog wel wat te doen hebben de komende paar jaar.”