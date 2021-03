De ene PVV’er stalkt de andere PVV’er

Ze zagen elkaar voor het eerst bij het folderen met Geert Wilders in Emmen. Ze stonden op de markt, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hij was net lijsttrekker geworden voor de PVV in Emmen. Zij was de nummer twee voor diezelfde partij in Almelo. Al snel kregen Tom (38) en Patricia (42) een relatie. Een heftige, beamen ze allebei.

Ook hun relatie met de PVV was turbulent. Beiden werden verkozen en kort daarna uit de partij gezet door hun fractiegenoten. Allebei behielden ze hun zetel. Patricia begon met Forum voor Rechts haar eigen lokale partij en Tom is inmiddels weer terug bij de PVV, maar nu als nummer drie.

Deze dinsdag zitten de twee raadsleden, allebei jurist, tegenover elkaar bij de politierechter in Assen. Patricia heeft aangifte gedaan tegen Tom vanwege stalking.

Zover had het niet hoeven komen, zegt de politierechter. De zaak had via het Openbaar Ministerie met een strafbeschikking kunnen worden afgedaan. Maar dat wilde Tom niet. „Ik voel me niet aangesproken voor wat mij ten laste is gelegd”, zegt hij. Hun relatie verliep nou eenmaal „onstuimig” en leidde tot een „toxische wisselwerking”. Na nog geen vier maanden kwam er een einde aan – in augustus 2018.

Weken later kwam het tot een uitbarsting. Ze spraken weer af bij Patricia thuis en keken naar een voetbalwedstrijd. Maar Patricia viel in slaap en dat vond Tom ongezellig, aldus zijn advocaat. Hij vertrok. Vanaf dat moment is er sprake van een bombardement aan berichten, zegt de politierechter. Via WhatsApp, Messenger en sms. Patricia blockt Tom overal. Maar dan komen mails van hem binnen op haar zakenmail. Hij blijft 38 dagen lang contact zoeken met haar.

De inhoud van de berichten bespreekt de politierechter niet, omdat ze wil „voorkomen al te diep in te gaan op privacygevoelige informatie”. Volgens de officier van justitie was er sprake van belaging – ofwel stalking – waarmee Tom inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer van Patricia.

Dat had een grote impact op Patricia, zegt ze in haar verklaring. „Dagenlang huilde ik, onder de douche en in de auto. Mijn huis was mijn rustpunt, de enige plek waar ik me ongestoord en ongezien kon terugtrekken. Maar nu durfde ik het raam niet open te zetten als ik ’s avonds een bad nam, ging ik gekleed slapen en checkte een vriendin of ik nog veilig was.”

Pure onwaarheden, noemt Tom het. Ja, die ene avond liep hij in een impulsieve bui weg. „Toen heb ik tien keer aangebeld ofzo, maar daarna ben ik nooit meer in Almelo of in de buurt geweest. Er is geen enkele indicatie dat ik een fysiek gevaar heb gevormd, maar ik word afgeschilderd als een roofdier dat op de loer lag haar iets aan te doen.”

De raadsvrouw van Tom eist vrijspraak. Volgens haar was er sprake van een knipperlichtrelatie die „achteraf zeer ongezond is geweest”. De status van de relatie was op verschillende momenten onduidelijk, waarbij Tom „te ver doorschoot om de relatie te redden”. Maar belangrijker is volgens de advocaat dat de aangifte onbetrouwbaar is. Patricia zou een te eenzijdig beeld geven.

Voordat Patricia aangifte doet, zet ze een aantal printscreens van de gesprekken met Tom op Facebook. „Ik smeekte haar de berichten offline te halen, want we hebben veel gemeenschappelijke vrienden en iedereen leest het”, zegt Tom.

De politierechter vindt „dat niet zulke slimme acties van haar”. Ook daar is een grens overschreden, aldus de rechter. „Maar u staat hier terecht, zij niet”, zegt ze tegen Tom.

De politierechter vindt dat de aangifte „niet de schoonheidsprijs” verdient – „mevrouw had kritischer bevraagd kunnen worden” – maar gaat mee in de eis van de officier van justitie: Tom krijgt een taakstraf van 50 uur, en moet 1.500 euro aan smartengeld betalen en 52 euro en 8 eurocent aan reiskostenvergoeding voor de rechtszaak.

„Gezien uw beider achtergrond en professie vind ik het behoorlijk ontluisterend wat er is gebeurd”, sluit de politierechter af.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 maart 2021