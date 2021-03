'Nul begrip' voor weigeraars van coronapaspoort

Het kabinet werkt aan een ‘coronapaspoort’, waarbij naast een negatieve coronatest ook een vaccinatiebewijs toegang kan geven tot evenementen. Het paspoort, in de vorm van een app, laat een QR-code zien die gescand kan worden bij onder meer concerten of sportwedstrijden.

Tot nu toe was de bedoeling dat alleen een negatieve coronatest opgenomen zou worden. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) bekijkt nu ook of een vaccinatiebewijs in de app kan worden opgenomen.

Maar gevaccineerde mensen meer vrijheid geven is een gevoelig onderwerp – de meeste politieke partijen willen dat mensen zelf bepalen of ze het coronavaccin willen halen of niet. Als mensen meer mogelijkheden zouden krijgen als ze een vaccin hebben, zou dat een ‘indirecte verplichting’ zijn, is de gedachte. Een meerderheid in de Kamer sprak zich hier eerder tegen uit. Alleen D66 en de VVD hebben eerder gezegd voorrang voor gevaccineerden verdedigbaar te vinden.

Volgens De Jonge is met het toevoegen van een vaccinatiebewijs aan de app, die CoronaCheck heet, geen sprake van een indirecte verplichting. De app zal alleen worden toegelaten voor niet-essentiële zaken, benadrukt de minister, en er is in de vorm van een negatieve testverklaring altijd een minder ingrijpend alternatief. De Jonge zei maandag dat „we moeten oppassen met toeredeneren naar een tweestromensamenleving”. Wel zei hij „nul begrip” te hebben voor mensen die zich niet laten vaccineren.

Het coronapaspoort ligt ook om een andere reden gevoelig. Binnen het kabinet ontstond er de afgelopen dagen frictie over. In de campagne trok D66 het onderwerp naar zich toe: lijsttrekker Sigrid Kaag pleitte afgelopen weken meerdere keren voor een vaccinatiepaspoort. In het lijsttrekkersdebat van RTL was zij de enige die ‘ja’ zei op de stelling dat gevaccineerde burgers als eerste vrijheden terug moeten krijgen. VVD-lijsttrekker Mark Rutte en Wopke Hoekstra van CDA stemden tegen die stelling.

Door andere regeringspartijen wordt nu gezegd dat Kaag het kabinetsplan ‘gestolen’ heeft – er werd door het kabinet al aan een plan voor meer vrijheden bij een negatieve test gewerkt. „Een week of drie geleden hebben we dit hele plan in de ministerraad besproken en gezegd: zo gaan we het doen”, vertelt een bron rond het kabinet. „Dit lijkt op copy-paste van Kaag.”

Volgens D66 is het plan om ook een vaccinatiebewijs in het coronapaspoort op te nemen pas afgelopen week ter sprake gekomen. Een woordvoerder claimt dat er nog altijd belangrijke verschillen zijn tussen het plan van Kaag en dat van het kabinet. Zo wil D66 het testen volledig gratis maken. „Anders ontstaat er ongelijkheid tussen mensen die een test zich wel kunnen veroorloven en mensen die dat niet kunnen.” Daarnaast wil D66 snellere invoering.

Testbewijs

De app wordt momenteel al getest bij proefevenementen, de zogenoemde ‘field labs’. Het idee is dat de app, eerst met alleen het testbewijs, vanaf begin mei kan worden ingezet. De Tweede Kamer moet binnenkort eerst nog akkoord gaan met een wetsvoorstel dat juridisch regelt dat organisatoren mensen zonder negatieve testverklaring mogen weigeren.

Een vaccinatiebewijs wordt pas aan de app toegevoegd als zeker is dat het vaccin ook tegen verspreiding van het virus werkt. Het ministerie verwacht voor de zomer, zo zou het vaccinatiebewijs ook gebruikt kunnen worden om weer op vakantie te gaan.

Als de resultaten van de ‘field labs’ binnenkort bekend zijn, moet het toegangstesten snel worden uitgebreid. Het ministerie denkt begin mei 400.000 toegangstests te kunnen afnemen, er zijn momenteel zo’n 26 miljoen sneltests in voorraad. Het coronapaspoort is niet bedoeld voor toegang tot winkels of horeca. Deze sectoren mogen straks ook weer mensen toelaten die niet getest zijn. Zij kunnen ervoor kiezen mensen van tevoren te laten testen, maar de vraag is of dat commercieel aantrekkelijk is.

