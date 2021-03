Door de coronacrisis zal er meer gedaan moeten worden om het doel te behalen om in 2030 kindhuwelijken uit te bannen, aldus Unicef. De kinderrechtenorganisatie dringt erop aan dat scholen zo snel mogelijk open gaan, en er goed beleid gevoerd wordt om de zorg op peil te brengen. Unicef schat dat er momenteel zo’n 650 vrouwen en meisjes op de wereld zijn die als kind zijn getrouwd. De meeste van hen leven in Bangladesh, Brazilië, Ethiopië, India of Nigeria.

Meisjes krijgen als gevolg van de coronacrisis met allerlei belemmeringen te maken die het risico dat ze op jonge leeftijd moeten trouwen vergroten. Zo krijgen een miljard kinderen wereldwijd minder of geen onderwijs als gevolg van de pandemie. Ook zitten meer kinderen thuis, waardoor ze buiten het zicht blijven van hulpverleners en de autoriteiten. De toegang tot zorg is achteruit gegaan door reisbeperkingen en in veel huishoudens is de economische situatie verslechterd. Het zijn volgens Unicef allemaal factoren die de kans groter maken dat meisjes op jonge leeftijd trouwen, met op zijn beurt een vergroot risico op tienerzwangerschappen en huiselijk geweld tot gevolg.

Als gevolg van de pandemie dreigen de komende tien jaar wereldwijd nog eens tien miljoen méér meisjes als kind te moeten trouwen. Alle vooruitgang die de laatste jaren is geboekt op dit terrein dreigt daardoor verloren te gaan, waarschuwt Unicef vandaag ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Al voor het coronavirus om zich heen greep dreigden 100 miljoen meisjes in het komende decennium kindbruid te worden - dat waren er juist 25 miljoen minder dan eerder werd geraamd.

Denktank Coronacrisis raadt aan om coronatestbewijzen in te voeren

De Denktank Coronacrisis, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad, heeft het demissionaire kabinet geadviseerd over de inzet van testbewijzen om delen van de samenleving eerder te kunnen heropenen. De denktank raadt aan om aan de hand van een aantal vaste richtlijnen te kijken waar een testbewijs bruikbaar en nodig is. Ook worden er aanbevelingen gedaan over de praktische invulling van de testbewijzen om bijvoorbeeld weer naar concerten te kunnen.

De denktank stelt een stoplichtmodel voor. Op basis van van veiligheidsrisico’s en voorzieningen moet bekeken worden hoe groot het besmettingsrisico op een bepaalde locatie is. Aan de hand daarvan kan gekeken worden welke aanvullende maatregelen nodig zijn om weer open te mogen. Het vooraf aantonen dat je niet besmet bent met het coronavirus kan daar een van zijn. Volgens het advies is het dan wel belangrijk dat de testbewijzen goed geregeld zijn. Iedereen moet er toegang toe hebben, ze moeten gratis en goed opvraagbaar zijn en de privacy moet goed geregeld worden. Bovendien moet er helder over gecommuniceerd worden, ook voor mensen die niet goed (Nederlands) kunnen lezen, en moeten de bewijzen een tijdelijke oplossing zijn.