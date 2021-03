Congolese militieleider moet 30 miljoen schadevergoeding betalen

De veroordeelde Congolese rebellenleider Bosco Ntaganda moet zijn slachtoffers 30 miljoen dollar, omgerekend 25 miljoen euro, compensatie betalen. Dat heeft het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag maandag bepaald. Het is volgens persbureau Reuters de hoogste schadevergoeding die het ICC ooit heeft opgelegd.

Ntaganda was van 2002 tot 2005 bevelhebber bij de Unie van Congolese Patriotten (UCP), waar hij de bijnaam The Terminator kreeg. Hij is in 2019 door ICC veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor verschillende misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord. Ook is hij schuldig bevonden voor het verkrachten en als slaaf houden van minderjarige meisjes. De jongens, die soms nog geen zestien jaar oud waren, zette hij in als kindsoldaat. Zijn veroordeling voor seksuele slavernij was de eerste in de geschiedenis van het ICC.

Het geld is bedoeld voor kindsoldaten en andere slachtoffers van Ntaganda. Waar het vandaan moet komen is nog niet duidelijk; volgens de rechters heeft Ntaganda het geld niet. Er wordt nog gekeken naar een eigen fonds dat het ICC heeft om slachtoffers te ondersteunen. Het Trust Funds for Victims van het Strafhof had in 2020 18 miljoen euro, maar veel daarvan is al uitgegeven aan andere zaken, meldt Reuters.