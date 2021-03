CDU lijdt onder coronamissers en mondkapjescorruptie

‘Wij zijn wereldkampioen logistiek”, hield minister van Gezondheid Jens Spahn (CDU) vrijdag vol op een persconferentie. Het publiek reageerde ongelovig. Want de clichés ten spijt, Duitsland blinkt bepaald niet uit in efficiëntie waar het aankomt op de aanschaf van mondkapjes of sneltests, of op het orkestreren van vaccinaties.

Bovendien lijken twee CDU/CSU-fractieleden in de Bondsdag steekpenningen te hebben aangenomen van mondkapjesproducenten. Een week voor de verkiezingen in deelstaten Baden-Württemberg en Rijnland-Palts zakt het CDU in de peilingen en klinkt de roep om Spahns aftreden steeds luider.

Vanaf deze maandag zou aan iedere burger wekelijks een sneltest worden aangeboden, om het reproductiegetal van het virus te temperen terwijl het land uit de lockdown kruipt. Aanvankelijk beloofde Spahn dat iedereen zich vanaf 1 maart zou kunnen laten testen; Merkel stelde die verwachting bij en mikte op 8 maart. Nu blijkt dat er de hele komende maand niet genoeg tests beschikbaar zijn om ze in het hele land te kunnen aanbieden. Bij supermarktketen Aldi werden vanaf zaterdag zelftests verkocht; de pakjes van vijf testen voor 25 euro waren binnen enkele uren uitverkocht.

Onderwijl openen tuincentra en kappers, en mag er in andere winkels op afspraak worden ingekocht – zonder dat er getest wordt.

Zelfverzekerd optreden

Belooft Jens Spahn te veel en maakt hij te weinig waar? Met zijn koele, zelfverzekerde optreden was hij aan het begin van de pandemie steeds de populairste politicus na Merkel, maar sinds het begin van de tweede golf in oktober keldert het vertrouwen in hem. Toen in januari het vaccinatieprogramma niet op gang kwam, wees Spahn direct naar Brussel en het gebrekkige inkoopbeleid, terwijl ouderen in Duitsland dagenlang geen vaccinatie-afspraken konden maken vanwege een overbelaste telefoonlijn. Websites werkten maar in enkele deelstaten. Het AstraZeneca-vaccin, dat door de Duitse vaccincommissie aanvankelijk niet voor 65-plussers werd aanbevolen, stapelde zich op in ijskasten (vorige week ruim 1,5 miljoen doses) terwijl geen knoop kon worden doorgehakt over wie van de 65-minners het eerst aan de beurt moest komen.

Vorige week zorgde ook Spahns eigen gedrag voor wrevel: hij bleek in oktober op een diner met een dozijn mensen te zijn geweest, terwijl hij diezelfde ochtend had gemaand dat feestelijke bijeenkomsten een groot besmettingsrisico vormen. De dag na het diner werd Spahn positief getest. De CDU-kroonprins, voorheen veelvuldig genoemd als mogelijke kanselierskandidaat in september, kiest, geconfronteerd met kritiek, meestal het offensief: dat diner zou volgens alle destijds geldende regels zijn verlopen. De gasten droegen bij binnenkomst mondkapjes, en Spahn heeft naar verluidt niemand aangestoken.

Mondkapjescorruptie

Zo mogelijk nog schadelijker voor de CDU is de mondkapjescorruptie die de laatste dagen aan het licht kwam. CSU-parlementariër Georg Nüsslein, vicevoorzitter van de CDU/CSU-Bondsdagfractie, zou 660.000 euro provisie van een mondkapjesproducent hebben gekregen in ruil voor een deal met Spahns ministerie. Eind februari werd Nüssleins kantoor in de Rijksdag door justitie doorzocht, evenals dertien andere kantoren in Duitsland en Liechtenstein. Nüsslein ontkent iets met de zaak te maken te hebben, maar stapte wel uit de fractie; zijn zetel wil hij tot de verkiezingen in september houden. CSU-voorzitter en minister-president in Beieren Markus Söder stelde maandag dat Nüsslein, wanneer hij inderdaad aan de crisis verdiend zou hebben, zijn winst aan een goed doel zou moeten doneren.

CDU-parlementariër Nikolas Löbel heeft toegegeven dat hij 250.000 euro verdiende aan het bemiddelen tussen een Chinese maskerproducent en een Duits bedrijf. Hij stapte zondag uit de CDU/CSU-fractie. Na ferme woorden van CDU-voorzitter Armin Laschet („wie denkt te kunnen verdienen aan de crisis is geen volksvertegenwoordiger en moet het parlement rap verlaten”), gaf Löbel maandag ook zijn zetel op.

Dubieuze rol

Eerder al bleken de dochter van oud-CSU-voorzitter Franz Josef Strauss en de dochter van een andere CSU-prominent een dubieuze rol te hebben gespeeld bij de publieke aanschaf van mondkapjes. Beiden bemiddelden voor het Zwitserse Emix, dat in maart vorig jaar mondkapjes en beschermende pakken tegen woekerprijzen verkocht. De Beierse dochters legden voor Emix contact met het ministerie van Gezondheid in München en het landelijke in Berlijn, wat voor Emix resulteerde in lucratieve deals. Emix werd opgezet door twee Zwitserse twintigers, die in de zomer, na de mondkapjeshausse, beiden een Bentley aanschaften. Inmiddels worden zij vervolgd voor woekerhandel. Ook in deze kwestie is de rol van Jens Spahn omstreden: hij zou zelf met de Emix-lobbyiste hebben gemaild, en offertes van goedkopere mondkapjes links hebben laten liggen.

Voor de CDU komt de steeds luidere kritiek op Spahn en de corruptie in de fractie op een uiterst ongunstig moment. De laatste dagen zakte de partij in landelijke peilingen met een aantal procentpunten. Zondag wordt in deelstaten Baden-Württemberg en in Rijnland-Palts een nieuw parlement gekozen. Met de uitslag van die verkiezingen zou de CDU/CSU zich op een koers en een kanselierkandidaat voor de landelijke verkiezingen in september beraden. Wanneer de resultaten slecht uitpakken voor de CDU, kan dat de nieuw verkozen voorzitter Armin Laschet worden aangerekend. CSU-voorzitter Markus Söder zou dan een sterke onderhandelingspositie hebben als hij met Laschet moet uitmaken wie van hen beiden als CDU/CSU-lijsttrekker aantreedt in september.

In Baden-Württemberg lijken de Groenen van zittend minister-president Kretschmann op een comfortabele overwinning af te stevenen, zonder dat zij daar een schandaal bij het CDU voor nodig hebben. In Rijnland-Palts loopt het CDU maar met een enkel procentpunt achter op de SPD; daar zou het ongenoegen over het gerommel in Berlijn de kansen van kandidaat Christian Baldauf net een fataal laatste zetje kunnen geven.