Braziliaans hof vernietigt veroordelingen oud-president Lula

Het Federale Hooggerechtshof van Brazilië heeft maandag alle veroordelingen van oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva vernietigd. Daarmee kan hij meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2022.

Lula, die Brazilië leidde van 2003 tot eind 2010, was veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor corruptie en witwassen in de grote smeergeldaffaire ‘Operatie Wasstraat’. In 2018 verdween hij achter de tralies, maar na anderhalf jaar werd hij weer vrijgelaten na een uitspraak van het Hof waarin werd bepaald dat hij zijn hoger beroep in vrijheid kon afwachten.

Gehackte berichten

Maandag verwierp opperrechter Edson Fachin van het Federale Hooggerechtshof alle aanklachten tegen Lula. Eerder verloor de toenmalige onderzoekrechter van Operatie Wasstraat Sergio Moro het vertrouwen doordat uit gehackte berichten bleek dat Moro en de onderzoeksrechters hadden samengewerkt om Lula veroordeeld te krijgen. Moro verloor ook zijn geloofwaardig toen hij na Lula’s veroordeling zitting nam in het ultrarechtse kabinet van Lula’s grote rivaal, de huidige president Jair Bolsonaro.

Met de beslissing van het hof kan Lula zich weer verkiesbaar stellen voor de presidentsverkiezingen van 2022. Volgens een recente peiling zou hij de enige sterke kandidaat zijn om het op te nemen tegen Bolsonaro. Lula was president namens de linkse arbeiderspartij. Het OM kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep gaan.