Beijing zet kiesstelsel van Hongkong naar zijn hand

Het moet voor pro-democratische krachten in Hongkong zo langzamerhand de meest gevreesde bijeenkomst van het jaar zijn: de jaarlijkse vergadering van het Nationale Volkscongres in Beijing.

Dit jaar heeft Beijing bepaald dat Hongkong voortaan louter nog wordt bestuurd door „patriotten”. Daarvoor moet het kiesstelsel van Hongkong ingrijpend worden hervormd.

Het Nationale Volkscongres, het Chinese parlement, zal daartoe een voorstel goedkeuren tijdens de bijeenkomst die nu gaande is. De voorgestelde wijziging van het kiesstelsel is een nieuwe, grote stap in de juridische verstikking van Hongkong door Beijing. Dat het voorstel wordt aangenomen, is wel zeker. Het Volkscongres heeft nog nooit een voorstel verworpen dat de parlementsleden is voorgelegd door de Chinese overheid en de Partij.

Nu nog kiezen in Hongkong 1.200 kiesmannen uit verschillende groepen in de samenleving om de vijf jaar een nieuwe hoogste leider. Daaruit komt ook nu al gegarandeerd een kandidaat naar voren die op de hand is van Beijing, omdat alleen van tevoren door Beijing goedgekeurde kandidaten zich verkiesbaar mogen stellen.

Beijing, geobsedeerd door stabiliteit en gericht op beheersing van Hongkong, vindt dat niet genoeg. Volgens de plannen wordt de kiescommissie uitgebreid met 300 mensen en de samenstelling zodanig gewijzigd dat er vrijwel alleen nog Beijing-gezinde kandidaten in zitten.

Het aantal leden van het parlement wordt waarschijnlijk uitgebreid van 75 naar 90 leden, waarbij opnieuw alleen wie door Beijing is goedgekeurd zich verkiesbaar mag stellen. Op het moment zit er overigens al geen pro-democratische oppositie meer in het parlement: de leden namen in november massaal ontslag nadat vier van hen gedwongen waren het werk neer te leggen.

Vrijwel de gehele oppositie zit inmiddels bovendien vast op beschuldiging van het overtreden van de strenge nationale veiligheidswet die zomer 2020 werd ingevoerd. Hun hangen gevangenisstraffen van soms levenslang boven het hoofd.

Maar volgens Martin Liao, een pro-Beijings parlementslid, kunnen de hervormingen juist een „dictatuur van de meerderheid” in Hongkong voorkomen. „Veel mensen in Hongkong zijn politiek onvolwassen”, aldus Liao zaterdag tegen persbureau Reuters. „Ze denken dat universeel stemrecht het beste is.” Ook volgens Beijing leidt universeel stemrecht tot chaos en instabiliteit.

De hervormingen omvatten zowel de manier waarop de hoogste leider van Hongkong wordt gekozen als de samenstelling van het Hongkongse parlement. In de Basic Law, de mini-grondwet voor Hongkong die bij de machtsoverdracht van de stadstaat aan China in 1997 van kracht werd, is vastgelegd dat inwoners van Hongkong actief en passief kiesrecht hebben. Ook staat er dat het de bedoeling is dat de hoogste leider uiteindelijk via universeel kiesrecht wordt verkozen. Van die afspraken blijft weinig over.

Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van Hongkong die nauw betrokken was bij de afspraken rond de machtsoverdracht, zegt in een verklaring dat Beijing „de grootste stap tot nu toe heeft gezet om de vrijheden en aspiraties van Hongkong voor meer democratie in een rechtsstaat weg te vagen.”

Zowel het VK als de EU en de VS hebben geprotesteerd tegen de voorgenomen hervormingen. De EU was dit keer snel en uitgesproken in zijn veroordeling van de plannen van Beijing. In een vrijdag uitgegeven verklaring stelde de EU dat het voorstel „verstrekkende negatieve gevolgen” heeft voor Hongkong, en dat de EU „klaarstaat om aanvullende stappen te nemen”.

Mogelijk beïnvloeden de Chinese plannen ook de bereidheid van het Europees Parlement om in te stemmen met een eind 2020 met Beijing gesloten investeringsovereenkomst. Die ligt toch al onder vuur, onder meer door de behandeling van de Oeigoerse minderheid in het westen van China.

Beijing stelt dat de voorgenomen hervormingen noodzakelijk zijn om het principe van „één land, twee systemen” te kunnen handhaven. Volgens dat systeem kent Hongkong tot 2047 zelfbestuur en is Beijing alleen verantwoordelijk voor defensie en buitenlandse aangelegenheden. Beijing ziet dat nu anders, en stelt dat Hongkong zichzelf alleen kan blijven besturen als er stabiliteit is. En die kan alleen gewaarborgd worden als patriotten het land besturen.

Volgens pro-democratische oppositieleden en volgens westerse critici zijn de hervormingen juist een genadeklap voor datzelfde systeem. Opmerkelijk daarbij is dat Beijing de frase „één land, twee systemen” onder geen voorwaarde aan de kant schuift. China wil dit principe namelijk ook gebruiken voor een eventuele hereniging met de nu nog de facto onafhankelijke eilandstaat Taiwan. Moeilijkheid is wel dat de bevolking van Taiwan dat systeem extra onaantrekkelijk is gaan vinden, nu zij zien hoe dit in Hongkong in de praktijk uitpakt.

