Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wil Afghaans vredesproces vlot trekken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft vergaande voorstellen gedaan om het Afghaanse vredesproces vlot te trekken. Zo heeft hij een voorstel gepresenteerd voor een vredesakkoord tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Daarnaast wil hij „in de komende weken” een bijeenkomst beleggen in Turkije, waar een akkoord moet worden afgehamerd.

De regering van president Joe Biden zit in haar maag met het akkoord dat zijn voorganger Donald Trump in februari vorig jaar sloot met de Taliban. Volgens die overeenkomst moeten de laatste 2.500 Amerikaanse militairen en de 10.000 militairen uit overige NAVO-landen per 1 mei zijn vertrokken, waarmee er een einde komt aan twintig jaar buitenlandse aanwezigheid. De Afghaanse regering was geen partij in dit akkoord. Volgens de afspraken zouden de Taliban op hun beurt deelnemen aan een vredesdialoog met de Afghaanse regering.

Die dialoog begon een half jaar later dan gepland en zit al een tijd vast. Volgens de deal is dat strikt genomen geen probleem: daarin staat niet dat de militairen alleen vertrekken als er een vredesakkoord ligt.

Toch voelt de nieuwe Amerikaanse regering, evenals de NAVO, een noodzaak om het land niet achter te laten zonder een Afghaans toekomstplan. Daarom heeft Blinken een opzet voor een akkoord opgesteld, tot ongenoegen van de Afghaanse regering, die zich aangetast voelt in haar soevereiniteit.

Nieuwe grondwet

Volgens de opzet komen er onder andere een interimregering, een nieuwe grondwet en een „hoge raad voor islamitische jurisprudentie” waarin de Taliban zeven van de vijftien plaatsen innemen. Blinken wil dat de Verenigde Naties de regionale spelers Pakistan, Iran, Rusland, China en India bijeenroepen om af te stemmen hoe die de kans op een akkoord gaan bevorderen.

In een brief aan de Afghaanse president Ashraf Ghani heeft Blinken volgens internationale media druk uitgeoefend om snel tot een akkoord te komen. Als dat er niet is voordat de buitenlandse militairen vertrekken, „kunnen de Taliban zeer snel territoriale winst boeken”, citeert persbureau Reuters. Biden zou hopen dat Ghani „de urgentie van mijn toon begrijpt”. Hij verlangt verder een staakt-het-vuren van drie maanden, dat moet overgaan in een permanent einde aan het geweld.

Ghani reageerde in het Afghaanse parlement met de opmerking dat een machtsoverdracht alleen kan plaatsvinden als gevolg van verkiezingen, niet door plannen van anderen. Een regering wordt wat hem betreft gevormd op basis van de huidige grondwet.

De NAVO houdt al rekening met een langer verblijf in Afghanistan, maar staat daarbij voor een moeilijke keuze: de Taliban zullen een langer verblijf opvatten als het verbreken van de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt. Zij kunnen dit aangrijpen om het geweld op te voeren, niet alleen tegen het Afghaanse leger en de politie, maar ook tegen Afghaanse burgers en buitenlandse militairen.

