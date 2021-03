Alleen wrijving geeft politici glans

Wat de uitslag van de verkiezingen ook wordt, de verkiezingsstrijd van maart 2021 zal waarschijnlijk de geschiedenisboeken ingaan als de online campagne. Bij gebrek aan andere campagnemiddelen probeerden politici de afgelopen weken allerwegen viraal te gaan zonder dat andere virus te verspreiden. Zo gaf VVD-lijsttrekker Rutte op Instagram met zichtbaar plezier zijn mening ten beste over of ananas op pizza mag, de kwestie ‘frites’ versus ‘patat’ en de juiste wijze om erwtensoep te serveren. „Met een sneetje roggebrood.”

Nu waren politici voor de corona-epidemie al bekend met de voordelen van direct contact met hun kiezers. Jack de Vries, die de lopende CDA-campagne adviseert maar niettemin overal als „voormalig spindoctor” wordt aangekondigd – het summum van spindoctorij – roemde in een EO-podcast de voordelen van online campagnevoeren. „Je hebt niet meer dat filter van de media. En als je iets over de Lelylijn wilt communiceren kun je dat direct aanbieden aan de burgers die daar iets aan hebben in Groningen, Friesland of Drenthe.”

Onderzoek van De Groene Amsterdammer, Pointer en de NOS toonde zondag dat andere welbekende filter aan. Wie op YouTube een filmpje van een politieke partij bekijkt, belandt door algoritmes onherroepelijk in een filterbubbel, concludeerden ze.

Nog even en ieder type internetgebruiker kan op zijn eigen partij stemmen

Dat zou de versplintering die zich in de peilingen aftekent goed kunnen verklaren. Partijen die nog niet in de Kamer zitten, kunnen zich gemakkelijker in de kijker speler dan voorheen. Nog even en ieder type internetgebruiker kan op zijn eigen partij stemmen.

Toch kunnen politici ook deze keer niet zonder traditionele media. Want internet mag zich dan lenen voor partijpropaganda en lollige kiezersinteracties, het is de wrijving in een good old vragenvuur of TV-debat die een politicus daadwerkelijk glans verleent. Ook als die glans vooral uit transpiratie bestaat. Zelfs Meghan en Harry, toch terecht gegriefd door de media, wisten dat een vakkundig interview van Oprah Winfrey méér zoden aan de dijk zou zetten dan de zoveelste vlog of story. Zo bezien bewijst het bij toerbeurt interviewende Nieuwsuur-duo Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeke deze campagne zowel kiezers als kandidaten een dienst.

Het is niet moeilijk ook over dit programma een kritische noot te kraken. De drie kiezers die het programma selecteert worden bijvoorbeeld wel erg nadrukkelijk in de rol van verontwaardigde, teleurgestelde aanklagers geduwd. Versterkt dit niet het al te cynische beeld van politici die hypocriet zouden zijn wanneer ze niet al hun beloftes weten waar te maken? Je kunt ook de andere kant op redeneren: het geeft lijsttrekkers de kans zich tegenover hun kiezers te verantwoorden zoals ze dat nooit via hun eigen kanalen zouden kunnen.

Deze kiezer beschouwt de items in elk geval als weldadige onderbreking van de al te gestuurde boodschappen die partijen zélf de virtuele ether in slingeren. Daar kan geen zogenaamde bottom-up campagne op sneakers tegenop. Je ziet mensen van vlees en bloed, die hard maar fair worden ondervraagd over wat ze met hun mandaat verricht hebben. Wie zich buiten de algoritmes om een oordeel wil vormen kan kortom het best een paar weken Nieuwsuur bingen.