Haagse Zaken telt af: nog één week

In Haagse Zaken telt af, leven we toe naar de verkiezingen op 15,16 en 17 maart. Vanaf de grote tafel op de redactie zijn we elke dagen even bij je om je door het campagnenieuws te loodsen.

In deze aflevering hoor je wat de tweet van Hoekstra op internationale vrouwendag zegt over de CDA-campagne, over waarom die van GroenLinks nog niet van de grond komt en over seksisme in de politiek. En we maken de winnaar van de dichtwedstrijd bekend. Met Guus Valk, Philip de Witt Wijnen en Claudia Kammer.

Stuur je vragen voor de Q&A via voice-memo naar 06 84 82 70 31

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk, Henk Ruigrok van der Werven en Cèline Cornelis

Techniek door KJAmedia

@LamyaeA // @apjvalk // @PhilipdeWW