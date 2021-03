20 maanden cel en jeugd-tbs voor doden drillrapper Grootfaam

De rechter in Amsterdam heeft maandag de 19-jarige Alexio F. door veroordeeld tot twintig maanden cel en jeugd-tbs, voor het doodsteken van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18). Medeverdachte Yamanney A. (21) is door de rechter vrijgesproken.

Grootfaam, die als rapper bekendstond als RS, werd op 3 september 2019 met een kapmes in zijn hals gestoken. Hij en de verdachten hoorden tot rivaliserende drillrapgroepen. Grootfaam overleed een dag na de steekpartij. Een deel van het gevecht werd vastgelegd door bewakingscamera’s. De rechtbank oordeelde maandag dat er sprake is geweest van een noodweersituatie, waarbij F. zijn medeverdachte mocht verdedigen tegen de aanval van Grootfaam, die zelf ook een machete bij zich had. Maar dat had F. volgens de rechters op een andere manier moeten doen dan het slachtoffer met een mes in de hals te steken. Daarom is er van noodweer geen sprake meer, zeggen rechters.

De rechtbank denkt dat F. geen vooropgezet plan had om de rapper te doden. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat acht jaar cel en tbs met dwangverpleging had geëist. F. zou aan psychische stoornissen lijden, waardoor de straf lager uitvalt. De rechtbank denkt dat een pedagogische aanpak noodzakelijk is en heeft daarom het jeugdstrafrecht toegepast. Tegen A. was twaalf jaar cel geëist, maar hij is vrijgesproken, omdat de rechters oordeelden dat hij zich slechts verdedigde tijdens het gevecht.

