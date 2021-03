Zwitserland stemt voor boerkaverbod

Een meerderheid van de Zwitsers heeft zondag middels een referendum gestemd voor een boerkaverbod. Zo’n 51 procent van de kiezers stemde voor een verbod, terwijl de regering had geadviseerd tegen het verbod te stemmen. De helft van de stemgerechtigden kwam opdagen.

Het wetsvoorstel waar Zwitsers zondag over stemden ging over een verbod op gezichtsbedekking, maar de initiatiefnemers maakten er geen geheim van dat het ze om de boerka’s ging. Initiatiefnemer Walter Wobmann (64), parlementslid voor de radicaal-rechtse SVP, ziet de boerka als teken van de „islamisering van Zwitserland”, die zich volgens hem sluipenderwijs voltrekt. In Zwitserland wonen zo’n dertig vrouwen die een boerka of nikab dragen.

Het boerkaverbod gaat gelden voor publieke ruimten, zoals de straat, horeca en winkels. Alleen gebedshuizen krijgen een uitzondering en mensen die gezichtsbedekking dragen om gezondheidsredenen. Naast boerka’s komt er ook een verbod op gemaskerd demonstreren, zoals met een bivakmuts op. Ook Nederland, Frankrijk en Oostenrijk kennen een boerkaverbod.

