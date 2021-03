Als Nadine Visser haar knieën op de atletiekbaan plaatst en de vingers gespreid achter de witte streep legt, zijn de rituelen vlak voor de start van de zestig meter horden bijna klaar. Op één laatste beweging na. Als ze haar gezicht naar beneden richt, valt de lange vlecht vanuit haar nek over haar hoofd heen. Het uiteinde – dat blonde kwastje – landt vlak voor haar op de baan. Eigenlijk heeft de vlecht al dertig centimeter voorsprong genomen. Valse start. Maar een staart telt niet mee, hooguit het bovenlijf dat nog doodstil hangt.

Zestig meter is een kippeneindje.

Niemand die schrikt als hij zo’n stukje moet lopen. Van zestig meter wordt een normaal mens niet moe. Maar Nadine Visser wil die afstand – met hindernissen – zo snel mogelijk afleggen. Na jaren van trainen is ze volledig in balans; souplesse en kracht gaan hand in hand.

De God van de Atletiek zou niet weten waar de schepping nog aanpassing verdient.

Visser is perfect gebouwd als hordenloopster. Spieren en pezen liggen precies op de juiste plaats en zitten elkaar niet in de weg.

Vroeger moest dit lichaam tijdens de meerkamp op een toernooi uiteenlopende atletiekonderdelen combineren. Haar kuit kreeg de opdracht vanuit stilstand oerkracht te leveren bij het kogelstoten en een paar uur later moest diezelfde spier tot het uiterste gaan bij een loopnummer.

Tijdens de EK indoor in het Poolse Torun zijn alleen de vijf horden een sta-in-de-weg voor zestig meter rechtdoor sprinten. Eén aanraking van je voet met een horde en je kunt een goede klassering vergeten. Niet te veel nadenken, gewoon geconcentreerd en ontspannen lopen; daar is Visser zeer bedreven in.

Vlak voor de start staat haar gezicht in een laconieke, vrolijke stand. Jaloers makend, hoe goed Visser met spanning kan omgaan.

Ze schiet weg uit de startblokken. Op die eerste meters heeft ze de afgelopen tijd veel getraind en het betaalt zich uit. De vlecht slaat met een klap naar achteren. Een harige zweep op Vissers rug.

De eerste horde is genomen. Afgemeten passen naar de volgende. Grote, snel gemaakte passen zijn het. Ze is niet meer in te halen en wint goud. Haar tijd wordt aangepast, van 7,78 naar 7,77. Een Nederlands record indoor. Nog geen acht seconden en het is afgelopen. Te snel voor Visser om na te denken, ze heeft het ‘gewoon’ gedaan zoals het moet.

Pas in de vertraging zie ik wat zo’n zestig meter aan kracht kost. De camera neemt Nadine Visser recht van voren in beeld. Ik let op haar mond: samengeperste lippen tijdens het op gang komen, de mond langzaam open na de derde horde, boventanden ontbloot, bijten tot aan de finish en na de uitslag de lachende kersenlippen.

De perfecte hordenloopster loopt een perfecte race op de zestig meter.

Op haar voorhoofd staan drie zevens van geluk.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.