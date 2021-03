Nieuwe stemlocaties om coronaregels: trailers, tenten en stemstraten

Om de aankomende Tweede Kamerverkiezingen veilig te laten verlopen, worden door het hele land creatieve stemlocaties opgetuigd. Zo gaat onder meer de gemeente Utrecht rondrijden in een mobiele verkiezingstrailer. Op meerdere plekken in het land worden in de buitenlucht tenten neergezet waar kiezers hun stem kunnen uitbrengen, zo meldt persbureau ANP zondag. Met het oog op de coronamaatregelen zijn sommige gebruikelijke stembureaus dicht, zoals een deel van de verpleegtehuizen en basisscholen.

In sommige plaatsen wordt het mogelijk om een stem vanuit de auto uit te brengen. Onder meer in Utrecht, Enschede, Amsterdam en Rotterdam worden hiertoe drive-through-stemlocaties ingericht. Naast de bestuurder mogen er in deze stemstraten geen andere volwassenen in de auto zitten, om de stemvrijheid en het stemgeheim te waarborgen. Sommige van deze straten zijn ook per fiets te bezoeken.