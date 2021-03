Toezichthouders op AIVD en MIVD vrezen ‘uitholling’ van hun bevoegdheden

De voorzitter van een toezichthouder op de AIVD en de MIVD zal haar functie neerleggen als voorgestelde wijzigingen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) realiteit worden. „Op het moment dat ik geen normale toets kan doen op proportionaliteit word ik een stempelmachine”, zegt Mariëtte Moussault van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die toestemming moet geven voor bijvoorbeeld taps en computerhacks, in een interview met NRC. „Dat ga ik niet doen.”

Vorige maand stelde een commissie onder leiding van oud-diplomaat Renée Jones-Bos voor om de Wiv uit 2017 op een groot aantal punten aan te passen. Volgens de commissie heeft de wet geleid tot „patstellingen” tussen de inlichtingendiensten en hun toezichthouders, de TIB en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De commissie-Jones-Bos stelt daarom voor dat de TIB voortaan alleen nog toetst of de manier waarop data worden binnengehaald, bijvoorbeeld via het tappen van een internetkabel, rechtmatig is, en dat ze niet meer kijkt naar hoe die gegevens vervolgens worden verwerkt. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat het de aanbevelingen van de commissie „omarmt”.

Ten koste van privacy

De voorstellen van de commissie betekenen echter een uitholling van de bevoegdheden van de TIB, zo waarschuwen de voorzitters van de TIB en de CTIVD in een eerste gezamenlijk interview. Dat kan ten koste gaan van de privacy van burgers. Als het gaat om toezicht op de veiligheidsdiensten dreigt Nederland in de Europese achterhoede te raken, waarschuwt CTIVD-voorzitter Nico van Eijk. „Het is aan de wetgever om te bepalen of Nederland bij de top hoort of alleen aan de minimale Europese normen voldoet.”

De Wiv uit 2017 gaf de inlichtingendiensten voor het eerst de bevoegdheid om te tappen op internetkabels. De ‘Sleepnetwet’ leidde tot een fel maatschappelijk debat en tot een raadgevend referendum in 2018, waarbij een nipte meerderheid van de kiezers de nieuwe wet afwees. Desondanks besloot het kabinet-Rutte III de wet door te zetten.

Het debat concentreerde zich vooral op de manier waarop data worden binnengehaald. Hoe deze enorme hoeveelheden gegevens (bulkdata) vervolgens worden verwérkt is echter minstens zo belangrijk voor het beschermen van de privacy, stellen Moussault en Van Eijk. In 2020 constateerde de CTIVD dat ‘bulkdatasets’ met de gegevens van miljoenen burgers te lang werden bewaard – in strijd met de wet.

Bij verzoeken om te mogen tappen kijkt de TIB daarom ook naar welke gegevens uit de bulkdatasets worden geselecteerd en welke worden weggegooid, en of de diensten de data delen met ander landen. Als deze bevoegdheden worden geschrapt, zal de TIB niet meer goed kunnen functioneren. „Ik zou echt niet weten hoe wij als TIB dan nog ons werk zouden moeten doen.”

