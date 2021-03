Suzanne Schulting wereldkampioen shorttrack

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft haar wereldtitel allround met succes verdedigd. De Nederlandse won zondag in Dordrecht de 1.000 meter, waardoor ze na drie afstanden al zeker was van de eerste plaats in het klassement.

Schulting schreef zaterdag al de 1.500 en 500 meter op haar naam. Dankzij haar drie zeges kon ze in de afsluitende superfinale over 3.000 meter in het klassement niet meer worden gepasseerd. Zowel op de 500, 1.000, 1.500 en 3.000 meter won Schulting de wereldtitel met overmacht.

De 23-jarige Schulting won het wereldkampioenschap in 2019 in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door. Het deelnemersveld is in Dordrecht dit jaar wel flink gedevalueerd. De shorttrackers uit Japan, China, Zuid-Korea en Groot-Brittannië zijn vanwege restricties rond het coronavirus niet naar Nederland gekomen voor de strijd om de wereldtitels. (ANP/NRC)