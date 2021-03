Schulting met overmacht de beste op een gemankeerd WK

Spannend werd het geen moment in Dordrecht, maar daar kon Suzanne Schulting zich niet om bekommeren. Met een ongekend machtsvertoon heerste ze drie dagen lang op de WK en won alle gouden medailles die beschikbaar waren in de verder lege Dordtse Sportboulevard: de 500 meter, de 1.000 meter en de 1.500 meter. Om het feestje te bekronen won ze ook nog de afsluitende superfinale, hoewel dat voor haar allroundtitel al niet meer had gehoeven.

De Canadese Courtney Sarault werd op grote afstand van Schulting tweede, de Italiaanse Ariana Fontana derde, net voor de tweede Nederlandse, Selma Poutsma.

Door reisrestricties als gevolg van de coronapandemie ontbraken veel andere wereldtoppers tijdens het toernooi; vooral de concurrentie uit Zuid-Korea, Japan, China en Groot-Brittannië werd gemist op het ijs in Dordrecht.

Schulting won in 2019 voor het eerst de allroundwereldtitel in het shorttrack, in Sofia. Vorig jaar werd het evenement afgelast wegens de pandemie.

De 500 meter als hoofddoel

De belangrijkste medaille behaalde Schulting al op zaterdag, toen de finale van de 500 meter werd verreden. Daar had de Friezin speciaal haar zinnen op gezet. Dat ze die wereldtitel met rood had omrand op de kalender had alles te maken met de dramatische gebeurtenissen van vorige zomer in de Nederlandse shorttrackploeg. Toen overleed Lara van Ruijven (27) tijdens een trainingskamp in Font Romeu, nadat ze plotseling ernstig ziek was geworden. Ze overleed in een Frans ziekenhuis aan de gevolgen van een auto-immuunreactie, die tot ernstige complicaties hadden geleid.

Van Ruijven was in 2019 de eerste Nederlandse winnares van een individuele wereldtitel in het shorttrack, de 500 meter op de WK in Sofia.

Dat was de belangrijkste reden dat Schulting en bondscoach Jeroen Otter juist op die afstand hun zinnen hadden gezet, erkende ze zaterdagavond. „In de zomer had ik één ding voor mezelf besloten en dat was dat ik de 500 meter per se wilde winnen en dat de wereldtitel in onze ploeg zou blijven”, zei een emotionele Schulting tegenover het ANP. „Dat is een belofte die ik mezelf heb gedaan en heel weinig mensen in mijn omgeving wisten daar maar vanaf. Dat heb ik eigenlijk alleen met Jeroen en met de staf gedeeld. Dat is gelukt en daar ben ik heel trots op.”

Bij de mannen heersten de Hongaarse broers Shaoang en Shaolin Sandor Liu op het ijs in Dordrecht. Shaoang Liu won het allroundklassement, kort voor zijn broer Shaolin Sandor. De Rus Semen Elistratov behaalde zilver. Beste Nederlander was Itzhak de Laat op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Dylan Hoogerwerf werd achtste, Sjinkie Knegt stelde teleur met de veertiende plaats.

Goud op de aflossing

Het toernooi eindigde met twee Oranje-successen. De Nederlandse vrouwenploeg won voor het eerst de wereldtitel op de relay, met Schulting, Poutsma, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer. Frankrijk werd tweede. Bij de mannen wonnen Knegt, De Laat, Daan Breeuwsma en Jens van ’t Wout de aflossing, voor het Hongaarse kwartet. De Nederlandse mannen hadden in 2017 al eens relaygoud behaald, op de WK in Rotterdam.