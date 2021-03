Polsstokhoogspringen wordt na tienduizenden sprongen routine– Menno Vloon is zover nog niet

Zodra degene voor hem zijn sprong heeft gemaakt en polsstokhoogspringer Menno Vloon (26) na een kreet van ontlading of van gruwel weet dat het zijn beurt is, staat hij op van een bankje waar alle mannen die nog in competitie zijn zich ophouden, en pakt hij uit een koker een van de stokken van glasvezel die hij met het nodige improvisatiewerk van zijn trainingslocatie naar de wedstrijdhal heeft weten te verschepen.

Hij ontdoet zich van zijn trainingspak, zoekt naar een blokje, vlaggetje of stukje tape dat de start van zijn aanloop markeert en begint aan een uiterst persoonlijk ritueel waarmee hij een keten van bewegingen in gang zet die zo nauw luistert dat de geringste verstoring al tot een mislukking kan leiden. Niet voor niets wordt polsstokhoogspringen in de atletiek als het meest complex gezien. De polsstokhoogspringer is tegelijkertijd sprinter, gymnast en krachtpatser. In feite beheerst hij alle onderdelen van de sport, van hordenlopen tot kogelstoten. En hij heeft een goed uithoudingsvermogen. Een wedstrijd kan drie uur duren, waarin hij tot veertig keer een sprint van 35 meter trekt. Met een stok in zijn hand, vijf meter lang, vijf kilo zwaar.

Niet zelden was de polsstokhoogspringer aan het begin van zijn loopbaan turner, waarna hij switchte naar atletiek en net als alle pupillen meerkamper werd om de sport te leren kennen. Pas als tiener werd hij verliefd op het polsstokhoogspringen; de complexiteit, de timing, en de onmiskenbare kick die volgt als de puzzelstukjes in elkaar vallen en hij zich met een buigzame stok over een gebouw van twee verdiepingen heen wipt en heel even gewichtloos lijkt.

Waaghals

Eenmaal op de aanloop begint Menno Vloon stootsgewijs naar adem te happen, zijn lippen als die van een karper getuit. De polsstsokspringer moet zijn angst zien los te laten. Hij is een waaghals, dat is zijn kracht. Er zijn concurrenten die zichzelf hardop moed in spreken. Een ander slaakt een oerkreet.

Zijn stok rust rechts van zijn nek op zijn sleutelbeen en monnikskapspier. De vingers van zijn rechterhand controleren de grip aan het uiteinde, links zoekt iets lager naar houvast – het lijkt alsof hij een blaasinstrument bespeelt. Sommige polsstokhoogspringers hebben een teerachtige substantie op de hand gesmeerd waarop de meeste druk wordt uitgeoefend – de bovenste, waaraan hij zich op zal trekken.

Menno Vloon kijkt naar zijn stok en steekt het uiteinde ervan de lucht in. Hij strekt zijn bovenlijf en begint met reuzenpassen aan zijn aanloop, zijn knieën tot negentig graden geheven, zijn snelheid oplopend tot 9,5 meter per seconde, of 34,2 kilometer per uur. Alleen dan kan hij zich meten met de wereldtop. De aanloop heeft hij duizenden keren herhaald. Hij bouwde er eentje zelf, de timmerman uit Zaandam, met het idee die te verhuren bij demonstratiewedstrijden op marktpleinen door het land.

In 2019, toen zijn ontwikkeling een tijdlang stagneerde en hij voltijds besloot samen te werken met de oud-springer Christian Tamminga, leerde hij opnieuw met een polsstok te lopen. Door er domweg stukken van 100 meter mee te sprinten. Tot die tijd was geen aanloop gelijk. De stok zwabberde, zijn lichaam ook.

Menno Vloon kwam bij de EK indoor niet hoger dan 5,70 meter. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Stabiliteit

En als nou iets belangrijk is bij het polsstokhoogspringen, dan is het stabiliteit. Bewegingen moeten zo vaak herhaald worden dat ze in een routine veranderen waarop de polsstokspringer kan terugvallen als de druk van een wedstrijd de emoties op hol brengt. Dat vergt jaren van training en tienduizenden sprongen. Vloon is zover nog niet.

Volgens zijn trainer maakte hij pas 150 tot 200 goede sprongen in zijn carrière. Hij geraakte vijftien keer over 5,70 meter. Zijn belangrijkste concurrenten sprongen al honderd keer hoger. Vloon komt in feite net kijken. De 5,96 meter van vorige week in Clermont-Ferrand geldt nu nog als uitschieter. In één wedstrijd sprong hij ruim tien centimeter hoger dan hij ooit had gedaan. Voor het eerst voelde hij dat de magische grens van zes meter tot zijn mogelijkheden behoort. Zijn trainer zegt dat al jaren. Nu moet hij „het trucje” gaan herhalen.

Als de polsstokhoogspringer de mat nadert, beweegt hij het uiteinde van zijn stok naar beneden en steekt die al sprintend in een bak; dit noemen kenners het ‘brengen’ van de stok. Hij zet af, schopt zijn andere knie naar voren en springt in zijn stok, die door zijn lichaamsgewicht begint te buigen.

Dan volgt de fase van ‘het inrollen’, de gymnast in de springer komt tevoorschijn. Vloon beheerst dit het best. Vergeleken met zijn concurrenten haalt hij veel rendement uit zijn stok als die terugveert. Aan zijn armen trekt hij zich op en even hangt hij met zijn hoofd omlaag. Hij maakt een halve draai om zijn lengteas en zet zich dan met zijn armen af, waarna hij zijn lichaam schaart en zich om de lat heen vouwt, zijn benen dicht bij elkaar. Wat volgt is blijdschap of teleurstelling.

Polsstokhoogspringen is zo ingewikkeld dat de beste springers van dit moment, de Fransman Renaud Lavillenie en de Zweedse Amerikaan Armand Duplantis, al op zeer jonge leeftijd begonnen met een sport die niet voor kinderen is bedoeld. De jongste pupillen komen er slechts bij uitzondering spelenderwijs mee in aanraking, als een clubtrainer gek genoeg is om met een oude stok in spreidstand pal voor de mat te gaan staan, de kinderen laat aanlopen, ze via een verhoging in de stok laat springen en ze met een zwiep de mat op lanceert. Zo voelen ze wat de polsstokspringer ervaart als hij door het luchtledige zweeft.

Van Duplantis, met een hoogte van 6,18 meter de huidige wereldrecordhouder, zijn beelden waarop te zien is hoe hij als jochie van zeven in de weer is met een polsstok. Zijn vader sprong 5,80 meter en had een accommodatie in de achtertuin gebouwd. Terwijl leeftijdgenootjes na schooltijd een balletje trapten, pakte Duplantis zijn stok en schopte zijn benen naar voren over een lat. Hij was nog te licht om het glasvezel überhaupt te kunnen buigen.

Bewegingskunstenaar

Volgens kenners is alles aan zijn springen inmiddels fabelachtig. Hij is tenger, maar o zo atletisch. Lichtvoetig. Een fenomenale bewegingskunstenaar. Duplantis verbrak al drie keer het wereldrecord – indoor kwam hij tot 6,18, outdoor tot 6,15 meter. Daarmee is hij op zijn 21ste al beter dan de levende legende Sergej Boebka uit Oekraïne, die 35 keer het wereldrecord verbrak.

Ook Lavillenie heeft in zijn woonplaats Clermont-Ferrand een dikke mat in de tuin liggen. Vloon sprong er jaren geleden voor het eerst over vijf meter. Duplantis komt er soms trainen. Polsstokhoogspringers beseffen dat ze hun metier alleen tot in de perfectie zullen beheersen als ze de handen ineenslaan. En een privé-accommodatie lijkt een voorwaarde om de bewegingen in te slijten.

Toen Vloon vorig jaar hoorde dat hij door de lockdown een tijd niet op een atletiekbaan mocht komen, bouwde hij in de tuin van zijn trainer in Pijnacker een accommodatie op – de aanloop had hij al, de overige materialen kwamen van Christian Tamminga, ook aannemer voor de aanleg van atletiekbanen. Drie maanden woonde Vloon met zijn vriendin bij zijn coach in en werkte hij dagelijks aan zijn sprongen. Het resulteerde in de belangrijkste progressie in zijn carrière, waardoor hij ineens tot de wereldtop behoort.

Maar stabiel is het nog niet. Op de EK indoor kwam hij zondagavond tot 5,70 meter, goed voor een gedeelde vijfde plaats. Lavillenie deed vanwege een kuitblessure niet mee, zijn jongere broer Valentin werd met 5,80 meter tweede. Duplantis was met 6,05 meter opnieuw van een ander niveau. Hij vliegt, is de perfecte polsstokhoogspringer.