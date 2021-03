Paus Franciscus bezoekt voormalige IS-bolwerk Mosul

Paus Franciscus heeft zondag tijdens een vierdaagse reis naar Irak het noordelijk gelegen Mosul bezocht, de stad die van 2014 tot 2017 in handen was van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat melden internationale persbureaus zondag. De paus bezocht het oude centrum van de stad, dat grotendeels werd verwoest door de bevrijdingsstrijd die daar in 2017 gevoerd werd. Vanaf het centraal gelegen Kerkplein, omgeven door ruïnes van kerken en andere gebouwen, sprak hij de inwoners van Mosul toe en bad hij voor de slachtoffers van de oorlog met IS.

„Hoe wreed is het dat dit land, de bakermat van de beschaving, getroffen is door zo’n barbaarse aanval. Met de verwoesting van historische gebedshuizen en de dood of ontheemding van duizenden - moslims, christenen, jezidi’s en anderen - tot gevolg”, sprak Paus Franciscus op het Kerkplein. „Vandaag bevestigen we echter opnieuw onze overtuiging dat broederschap duurzamer is dan broedermoord. Dat hoop sterker is dan haat, dat vrede sterker is dan oorlog.”

Mosul was tot 2017 het belangrijkste bolwerk van IS in Irak. In juli dat jaar wist het Iraakse leger de stad na acht maanden bloedige strijd te heroveren. Volgens het Pentagon verloren de Iraakse commando’s ongeveer 40 procent van hun mensen. Schattingen over het aantal burgers dat omkwam in de slag om Mosul lopen uiteen. Persbureau AP concludeerde destijds dat in de strijd om de stad mogelijk tot 11.000 burgerdoden waren gevallen.

De 84-jarige Franciscus bezocht Mosul op de derde dag van zijn bezoek aan Irak. Met de reis naar het Midden-Oosterse land wil de paus een poging doen om in gesprek te gaan met de islam en steun bieden aan „een kerk van martelaren”. Het bezoek is riskant vanwege de dreiging voor de veiligheid van de paus; twee dagen voor zijn vertrek, bestookten milities Amerikaanse doelen in Irak. Ook de verspreiding van het coronavirus brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, met name voor de Iraakse bevolking zelf. Om deze redenen zijn bezoeken met grote menigten niet gepland. Paus Franciscus en zijn medewerkers zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus.