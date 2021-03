'Hoelang gaan jullie hier nog over janken?', vraagt Bolsonaro, terwijl de besmettingen in Brazilië toenemen

Ruim zeven weken lang vertoonden de mondiale coronacijfers begin dit jaar een dalende trend, tot vorige week. Dinsdag signaleerde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) „een teleurstellende, maar geen verrassende” ontwikkeling. De omvang van de pandemie zwelt wereldwijd weer aan nu veel landen „argeloos zijn geworden”, maande de WHO-chef.

In Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Azië lopen de besmettingen op, maar vooral in Latijns-Amerika. En op dat laatste continent is er één land dat de regionale besmettingscurve met name omhoog trekt: Brazilië. In Zuid-Amerika’s grootste land, met 220 miljoen inwoners, overleden alleen al afgelopen week tienduizend mensen aan Covid-19. Daarmee liggen de sterftecijfers er nu hoger dan tijdens de eerste golf, die het land vorig jaar ook al zwaar trof.

President Jair Bolsonaro, die de ernst van het virus sinds de uitbraak stelselmatig bagatelliseert en de maatschappij en economie liefst volledig openhoudt, vroeg Brazilianen eind vorige week „op te houden met zeuren”. Daags nadat een nieuw sterfterecord (1.910 doden in één etmaal) werd geregistreerd klaagde de rechts-populistische oud-legerkapitein donderdag: „Hoelang gaan jullie hier nog over janken? Hoelang gaan jullie nog thuisblijven en alles gesloten houden? Niemand houdt dit nog vol. We betreuren de doden, maar we hebben een oplossing nodig.”

Bolsonaro laat het vinden van die ‘oplossing’ ondertussen vooral over aan lagere bestuurders. Bij ontstentenis van een effectieve federale aanpak zijn het deelstaten en gemeentes die noodmaatregelen treffen. Nadat het dagelijks leven zich de afgelopen maanden goeddeels hernam, kondigen zij sinds vorige week weer lockdowns af. Uit onvrede over de trage start van de landelijke inentingscampagne hebben enkele gouverneurs tevens de krachten gebundeld om zelf vaccins in te slaan bij farmaceuten.

In de volkrijkste deelstaat São Paulo (46 miljoen inwoners) geldt sinds zaterdag ‘code rood’, waarbij alle niet-essentiële winkels voor twee weken werden gesloten. De vrees leeft dat zonder die ingreep het zorgstelsel zal bezwijken. Gouverneur João Doria, die in 2022 mogelijk een gooi wil doen naar het presidentschap, begeleidde de aankondiging van zijn besluit met harde kritiek op Bolsonaro. „Een gestoorde kerel” noemde de centrumrechtse politicus de president. „Helaas strijden we tegen twee virussen. Het coronavirus en het Bolsonaro-virus”, sneerde hij.

De evangelisch-christelijke burgemeester van Rio de Janeiro (bijna 7 miljoen inwoners) verbood venten op het alom geliefde strand. Ook kwam er een (milde) avondklok: inwoners mogen niet langer buiten rondhangen tussen elf uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends. Verder moeten restaurants en kroegen een week lang al om vijf uur ’s middags sluiten en zijn dansgelegenheden deels gesloten.

Nieuwe varianten

Dat Brazilianen het virus weer sneller aan elkaar doorgeven, wordt deels geweten aan de opkomst van nieuwe virusvarianten. Vooral een mutant die te herleiden valt naar junglestad Manaus baart zorgen – ook internationaal.

Deze miljoenenstad in het Amazonewoud werd tijdens de eerste golf vorig jaar zwaar getroffen en aangenomen werd dat de lokale bevolking dankzij de relatief hoge mate van groepsimmuniteit enige bescherming genoot. Vanaf november ontstond echter razendsnel een tweede grote uitbraak die het zorgstelsel volledig overrompelde. Volgens een eerste wetenschappelijk onderzoek lijkt de nu circulerende zogenoemde P1-variant ook mensen te kunnen besmetten die het virus al eens opliepen.

De opkomst van ‘P1’ en andere coronavarianten roept tevens de vraag op of de vaccins, die nu mondjesmaat in de regio beschikbaar komen, hiertegen effectief zijn. Zoals bijna alle Latijns-Amerikaanse landen is Brazilië vooral afhankelijk van Russische en Chinese vaccins. Hoewel ook die werkzaam zijn gebleken, zijn ze minder makkelijk aan te passen aan nieuwe virusvarianten dan de westerse mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna (en later dit jaar mogelijk ook CureVac).

Regionale grootmacht Brazilië grenst aan tien buurlanden, waardoor de nieuwe coronapiek ook een zorg is voor de rest van het continent – waar het vaccineren nog zeer traag verloopt. Zelfs in de Zuid-Amerikaanse prikkampioen Chili, waar al circa 12 procent van de bevolking is ingeënt, loopt de besmettingscurve nu weer licht op. Met meer dan 5.000 vastgestelde infecties per dag zijn verschillende regio’s en delen van de hoofdstad Santiago in lockdown gegaan.

Onrust over vaccincorruptie

De aanhoudende pandemie, de maatregelen ertegen en de economische schade daarvan, leiden ook tot onrust. In de Argentijnse provinciehoofdstad Formosa zijn al dagen straatprotesten tegen het coronabeleid. En in Asunción en Ciudad del Este, de twee grootste steden van Paraguay, ontaarden betogingen tegen de regering en haar corona-aanpak eind vorige week in rellen. De politie zette traangas en rubberkogels in tegen de stenengooiende betogers.

Paraguay wist het virus de eerste maanden van de pandemie goed buiten de deur te houden, maar sinds enige weken loopt het aantal besmettingen op. Zorgpersoneel en familieleden van Covid-slachtoffers zijn onder meer boos over het tekort aan medicijnen en de trage verstrekking van vaccins. In een poging de maatschappelijke onrust te smoren verving de Paraguayaanse president Mario Abdo Benítez dit weekeinde drie ministers in zijn kabinet.

De corona-onvrede wordt, zoals in meer landen in de regio, gevoed door corruptie-affaires rond de inkoop en verspreiding van vaccins. In Peru zijn honderden prominenten verwikkeld in het zogeheten Vacuna VIP-schandaal, omdat ze zich in september al heimelijk lieten inenten met een Chinees kandidaat-vaccin. In Argentinië speelt een soortgelijke affaire.

En in Ecuador kwam de minister van Volksgezondheid eind januari in opspraak omdat hij het verzorgingstehuis waar zijn eigen moeder woont, liet meedraaien in een proef met het Pfizer-vaccin.

