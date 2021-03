Ontploffingen op militaire basis Equatoriaal-Guinea: 20 doden

Door ontploffingen op een militaire basis in Equatoriaal-Guinea zijn zondag vijftien tot twintig mensen om het leven gekomen en honderden gewond geraakt. Dat melden lokale televisiestations volgens persbureau Reuters.

De explosies zijn veroorzaakt door nalatig omgaan met dynamiet, verklaarde president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo op televisie. „De ontploffingen hebben bijna alle huizen in Bata beschadigd”, citeert persbureau AP hem. Voor zover bekend zijn daarbij vier- tot vijfhonderd mensen gewond geraakt.

Hoeveel mensen er precies zijn omgekomen is niet helemaal duidelijk. De president spreekt van vijftien doden. De lokale minister van Volksgezondheid noemt zeventien dodelijke slachtoffers en een lokaal televisiekanaal heeft het over twintig overledenen. Ter plaatse worden ook nog reddingswerkzaamheden uitgevoerd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin.

Rond 16.00 uur lokale tijd (17.00 uur in Nederland) begonnen de ontploffingen. Kort daarna was het getroffen deel van de kuststad Bata gehuld in rook, vloog er puin door de straten en werden daken van de huizen af getrokken, meldt AP op basis van videobeelden. Ziekenhuizen kunnen het aantal patiënten nauwelijks aan en er is een oproep gedaan om bloed te doneren. Mensen tot vier kilometer van de stad worden geëvacueerd omdat de rook mogelijk giftig is, meldt een lokaal radiostation.

Equatoriaal-Guinea is een klein oliestaatje een de westkust in Centraal Afrika. Het heeft zo’n 1,5 miljoen inwoners en is overwegend christelijk en Spaanstalig. Het land heeft een klein leger met zo’n 1.400 militairen in dienst.