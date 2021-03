Met bier, of wijn, en een tapa naar de Madrileense derby kijken

Liberty City. Zo wordt Madrid ook wel genoemd tijdens de derde golf van de coronapandemie. In de Spaanse metropool, waar de achttienduizend restaurants en barretjes in tegenstelling tot vele andere Europese steden sinds mei vorig jaar open zijn gebleven, vierde de aanhang van Real Madrid met duizenden Franse toeristen op de terrasjes in de binnenstad feest. Het late doelpunt van Karim Benzema in de stadsderby tegen Atlético Madrid voelde voor hen als een bevrijding. In de rood-wit gekleurde kroegjes in de arbeiderswijken voelde de treffer van de Fransman als een mokerslag. Daar werd het 1-1 gelijkspel als een nederlaag ervaren. Atlético gaat na 25 duels nog wel aan de leiding van La Liga met drie punten voorsprong op Barcelona dat een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Een jaar nadat Atlético thuis tegen Sevilla voor het laatst in een uitverkocht Estadio Metropolitano speelde, beginnen de rituelen bij het voetballen zonder publiek al ingeslepen te raken. Het treffen tussen de twee topclubs uit de Spaanse hoofdstad is een clash tussen verschillende klassen. Tussen de colchoneros – de matrassenmakers – van Atlético en de merengues – mierzoete witte schuimpjes.

Biertje en tortilla

Nu de stadions vanwege covid-19 voor het publiek verboden terrein zijn geworden, zijn de horeca meer dan ooit tevoren gastheren bij de voetbalduels. De één spoelt de kater weg met een biertje en een tortilla bij El 8 del Metropolitano en de ander geniet met een glas rode wijn en een solomillo na in Mesón Txistu.

De combinatie van voetbal en gastronomie is in maart 2021 in Madrid springlevend. Het contrast met een jaar geleden is enorm. Op 14 maart 2020 ging de stad net als heel Spanje in een zeer strenge lockdown waarbij de miljoenen Madrilenen slechts onder strikte voorwaarden naar buiten mochten. De maatregelen trokken zo’n zware economische wissel op de stad dat de regionale regering onder leiding van de conservatieve gouverneur Isabel Díaz Ayuso besloot dat de horeca bij nieuwe maatregelen buiten schot zou blijven. Ze noemde het sluiten van horeca, zoals andere Spaanse regio’s wel doen, „een delict”.

Zelfs al ligt het aantal besmettingen in de meeste stadswijken boven de 250 per 100.000 inwoners – gemeten over de laatste veertien dagen. Het bezoek aan een bar of restaurant is wel aan restricties gebonden – mondkapje op als je niet eet of drinkt en anderhalve meter afstand. In de praktijk worden deze regels massaal geschonden. Zeker tijdens een ‘derby-dag’.

Gesloten rolluiken

Nog niet zo lang geleden krioelde het in de uren voor een wedstrijd tussen Atlético Madrid en Real Madrid rondom Estadio Vicente Calderón van de mensen. Maar nu alleen het gruis van het vorig jaar gesloopte stadion nog over is, blijven de rolluiken van bar El Parador gesloten. Een paar honderd meter verderop, aan de andere kant van de rivier Manzanares, haalt Lola Vegas achter de bar in cervecería Köln herinneringen op. Ze wijst op verkleurde foto’s aan de muur van oude elftallen van Atlético. „Veel voetballers kwamen hier vroeger visjes eten en biertjes drinken”, zegt ze weemoedig. „Nu zenden we hier de wedstrijd niet eens meer uit. Te duur. Dat levert te weinig op.”

Sinds Atlético in september 2017 naar El Metropolitano in de buitenwijk San Blas is verhuisd, werden aldaar vele nieuwe kroegjes geopend. Wie voor de topper echt sfeer wilde proeven moest dan ook daar in de buurt zijn. Hoewel het stadion onbereikbaar bleef, besloten ongeveer vijfhonderd fans naar de thuishaven van Atlético te gaan om dicht in de buurt van hun helden een biertje te drinken en een broodje te eten. En om de spelers in de bus met zwaaiende vlaggen, in een walm van rook, tijdens de laatste meters te begeleiden. „Ook nu moeten we onze ploeg steunen”, zegt Cesar Prados, met een rood-wit sjaaltje om zijn nek. „Ik ga zo lekker met een biertje ergens voor de televisie zitten. Gelukkig kan dat nog wel.”

Grote rivaliteit

Ondanks de grote rivaliteit tussen de fans van beide clubs, was er van een gespannen sfeer tussen supporters geen sprake. Ook niet in Mesón Txistu dat er uitziet als een klein voetbalmuseum. In het van oorsprong Baskische restaurant, op een paar honderd meter afstand van Estadio Santiago Bernabéu, herinneren foto’s van Leo Beenhakker, Guus Hiddink, Ruud van Nistelrooij en Wesley Sneijder aan de Nederlandse kolonie van Real Madrid. En aan vele andere oud-sterren uit vervlogen tijden. „Af en toe komen er nog wel spelers, maar niet meer zoals voorheen”, legt gastheer Manolo Jiménez uit. „Maar de kleur maakt ons niet uit. Die van Atlético Madrid zijn eveneens welkom.”

Even verderop kijken acht mannen al etend en drinkend samen naar de wedstrijd. De helft is voor Real Madrid en de anderen zijn voor Atlético. Als Luís Suárez na een kwartier de score opent veren vier mannen lachend op. „Als dit zo blijft, wordt de rekening verdubbeld”, waarschuwt ober Jiménez lachend. Maar als Benzema twee minuten voor tijd toe slaat voor Real Madrid is de dreiging van een gepeperde rekening voorbij. „We missen het stadion, maar zo samen voetbal kijken is een ook zege”, zegt Real-fan Javier Rueda. „En dat kan hier dus. Van een wonder is geen sprake hoor. We leven in Madrid allemaal van de hotels, restaurants en de bars. Als je die allemaal dicht doet sterft alles af. Het is een kwestie van prioriteiten stellen.”

Na het laatste fluitsignaal proost het gezelschap samen op een heerlijke voetbalmiddag.