‘Menselijke drukte op de Veluwe werd wolvin fataal’

De wolvin die zaterdag bij Ede is doodgereden, is waarschijnlijk om het leven gekomen vanwege de menselijke drukte op de Veluwe. Dat zeggen deskundigen van Natuurmonumenten en de Zoogdierenvereniging. De wolvin stak zaterdag om half twaalf ’s ochtends de provinciale weg bij natuurgebied Planken Wambuis over, en werd toen aangereden.

De parkeerplaats bij het gelijknamige restaurant stond hartstikke vol, zegt wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. „Normaal kijken wolven heel goed uit als ze oversteken. Ik vermoed dat ze nu door de stress niet goed heeft opgelet.”

Datzelfde zegt boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten. „De wolf laat zich normaal gesproken overdag amper zien, en al helemaal niet in de buurt van deze weg.” De enige logische reden die hij kan bedenken is dat ze in haar territorium is opgeschrikt, en toen in een onveilig gebied terecht is gekomen.

Natuurorganisaties waaronder Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten lieten afgelopen weekend weten zich zorgen te maken over de drukte in natuurgebieden, omdat het broedseizoen aanstaande is. Als gevolg van de coronamaatregelen is de bewegingsvrijheid van mensen beperkt, dus zoeken ze parken en natuurgebieden op. De natuurorganisaties hebben spandoeken geplaatst met de tekst: ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Ze adviseren mensen om op de paden te blijven, hun honden aangelijnd te houden en geen afval achter te laten.

‘Kans dat wolvin drachtig was’

De doodgereden wolvin is „hoogstwaarschijnlijk” het vrouwtje dat zich vorig jaar had gevestigd in het zuidelijk deel van de Veluwe, zegt wolvendeskundige Lelieveld. „Want het ongeluk is in haar territorium gebeurd”. Wolven laten niet zomaar andere soortgenoten toe in hun territorium. „Zeker niet in paartijd.”

De wolvin had sinds een paar maanden een partner. „De kans bestaat dus dat ze drachtig was”, zegt Lelieveld. „Maar dat is begin maart nog niet aan de buitenkant te zien.” Welpen worden doorgaans in april of mei geboren. Sectie zal moeten uitwijzen of de wolvin inderdaad drachtig was. Ze wordt deze week voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht vervoerd.

De wolf is in 2019 definitief in Nederland teruggekeerd, met de vestiging van een paartje in het noorden van de Veluwe. De terugkeer van de soort gaat met veel emoties gepaard. Boeren vrezen dat hun schapen slachtoffer worden – wat ook al een paar keer is gebeurd. Maar juist de wolvin die zich vorig jaar in het zuidelijk deel van de Veluwe had gevestigd, „gedroeg zich voorbeeldig en had nog geen enkel schaap gedood”, zegt Lelieveld. „Dat weten we omdat schapenkadavers worden geanalyseerd op bijtwonden.”

Wat moet Nederland aan met de wolf?

Maximumsnelheid verlagen

Is de aangereden wolvin inderdaad het vermoede vrouwtje uit het zuidelijk deel van de Veluwe, dan gaat het om een van de dochters van het paar uit het noordelijke deel. Dat kreeg in 2019 een nest met vijf welpen, en vorig jaar een nest met vier welpen. Een van de jongen uit het eerste nest was eerder al aangereden.

Lelieveld noemt een paar oplossingen om zulke aanrijdingen in de toekomst minder waarschijnlijk te maken. „Minder parkeerplaatsen bij natuurgebieden, of bospaden eruit halen zodat in de kern van een natuurgebied meer rust komt.” Hij denkt ook aan het plaatsen van hekken langs bepaalde wegen of het lokaal verlagen van de maximumsnelheid.

Ook Natuurmonumenten is voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid, van 80 naar 60 kilometer per uur. Boswachter Theunissen: „Op wegen waar je maar 60 mag rijden zien we geen aanrijdingen met wild.” Dat heeft volgens hem twee redenen: de dieren anticiperen beter, en de automobilist heeft bij een lagere snelheid een breder blikveld en meer tijd om te reageren.