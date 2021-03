‘Lokaal 13? Daar stinkt het naar kleine kinderen’

Het is de eerste les geschiedenis na de voorjaarsvakantie en docent Erik-Jan Hakvoort van scholengemeenschap Guido in Arnhem deelt de cijfers uit van een toets over het interbellum. Die telt mee voor het eindexamen en de leerlingen van vmbo-4 roepen, een tikje gespannen, hun cijfers naar elkaar.

„Meneer, meneer! Zijn er veel onvoldoendes?” vraagt Koen (17).

„Zie je dit?” zegt Hakvoort, wijzend naar zijn gezicht. „Wállen van de zorgen.”

Isa (16) is opgelucht: „Yes, een 5,5! De vorige keer had ik een 7, dus ik zit goed.”

De „verrassende winnaar” is Julia (15): een 8,1. Stralend: „Echt waar? Hoe heb ik dit gedáán?” Snelle blik richting Hakvoort: „Ik heb niet afgekeken, meneer.”

„Misschien”, suggereert Hakvoort, „kun je straks aan de klas vertellen hoe je hebt geleerd?”

„Gewoon”, zegt Julia. „Ik schrijf altijd samenvattingen.”

Rick (16) aan het tafeltje naast haar, deed dat niet. Resultaat: een 4,1. „Ik ga deze toets inlijsten. Mijn laagste cijfer!” Hij heeft nu twee onvoldoendes, voor geschiedenis en voor Engels.

Veel lessen gemist

Twee weken geleden zei onderwijsminister Arie Slob dat de centrale eindexamens in mei tóch doorgaan. Daar was discussie over, omdat scholieren dit jaar door corona veel lessen hebben gemist.

Rick vindt het „mooi balen”. Goed, hij mag straks een onvoldoende ‘wegstrepen’ ter compensatie, maar Engels moet hij echt op zien te halen, dat is een kernvak. Leren gaat lastig de laatste tijd. Hij slaapt slecht, is snel afgeleid. Hoe dat komt? Rick haalt zijn schouders op. „De lockdown is gewoon zwaar. Mentaal, bedoel ik. Iedereen zit er doorheen. En dan moeten we ook nog eindexamen doen.”

School is sowieso niks voor hem, zegt hij. Hij slikte medicijnen vanwege adhd, maar stopte omdat hij er moe van werd. Nu het eindexamen nadert, gaat hij ze maar weer slikken.

Ook Julia had last van de lockdown. Ze voelde zich voortdurend „slecht”, omdat ze dacht dat ze niet genoeg deed voor school – „terwijl ik er best goed voorsta”. Dat gevoel werd aangewakkerd door de lange dagen alleen op haar kamertje waar de muren op haar afkwamen. „Ik snap wel waar al die burn-outs bij kinderen vandaan komen”, zegt ze.

Het gaat nu beter. Omdat ze naar school mag en dus weer mensen kan ontmoeten. Met een brede lach op haar gezicht: „Ik ben weer aan het léven!”

Vakken op het schoolplein

Vanaf deze week mogen alle leerlingen weer naar school komen. Huismeester Paul Terpstra is nog druk in de weer met aangepaste roosters en aparte vakken op het schoolplein, om te zorgen dat leerlingen elkaar zo min mogelijk tegenkomen.

Haar leerlingen hebben een moeilijke tijd achter de rug, denkt Janine van Drieënhuizen, directeur van Guido. „Ze komen in hun eentje thuis moeilijk op gang. We gaan de komende tijd benutten om goed te kijken hoe iedereen ervoor staat en waar we moeten bijspringen.”

Over de eindexamenkandidaten is ze optimistisch. „Ik verwacht niet dat de resultaten straks lager zullen zijn dan in normale jaren. Zéker niet nu ze een onvoldoende mogen wegstrepen en een extra herkansing krijgen.”

Deze school, zegt Van Drieënhuizen, is niet zo gefixeerd op cijfers. „Onze leerlingen hebben ook andere dingen geleerd dit jaar. Ze hebben onvergetelijke levenservaring opgedaan: overleven tijdens een pandemie. Daar gaan we de komende tijd over praten: wat heeft de lockdown met je gedaan? Hoe ga je verder?”

Ook Hakvoort verwacht niet dat zijn eindexamenleerlingen slechter zullen scoren dit jaar. „Sommigen zouden zonder corona misschien wat hogere punten kunnen halen. Maar de meesten doen het nog steeds prima.”

Vmbo-4-leerlingen waren de afgelopen maanden, samen met havo-4, de enigen die op school lessen volgden. Beviel uitstekend, zegt Koen, terwijl hij in de aula een boterham eet.

„Volgende week mogen wij hier niet meer zitten, omdat havo-4 hier komt.”

„Dan moeten wij naar lokaal 13”, zegt Emin (15). „Daar stinkt het naar kleine kinderen.”

Koen: „En naar zweet.”

Koen staat er best goed voor, vindt hij: een 6,1 gemiddeld.

„Weet je nog hoe je er in de tweede klas voorstond?”, vraagt Emin.

„Acht onvoldoendes. Een ramp.”

Als hij slaagt, gaat Koen naar het ROC in Ede voor de opleiding handhaver toezicht en veiligheid. En daarna, hopelijk, naar de politieschool. Agent worden is zijn grote droom, omdat het leuk is om voor mensen te zorgen. „Word ik blij van”, zegt Koen. „En eerlijk, ook wel omdat het stoer is.”

„Dat heb jij niet nodig”, zegt Emin. „Je bent al stoer, jongen.”

Emin hoopte dat het eindexamen niet door zou gaan. Niet omdat hij slechte cijfers haalt, maar omdat het zo’n raar jaar is, met al die online lessen.

Leren lukte niet zo goed, knikt Koen. „Ik zat soms zeven uur per dag op m’n kamer naar de les te luisteren. Supersaai, ik haakte totaal af.”

„Ik ben een uitsteller”, zegt Emin. „Hoe dichter bij de toets, hoe beter ik kan leren.”

Koen werkt ook beter onder druk.

Emin: „Maar het levert zo veel stress op, man.”

Koen: „Na stress komt succes.”

„Elon Musk werkt twaalf uur per dag.”

„Dat is ook niet goed.”

„Jongen, kijk waar hij nu is! Als je iets wilt bereiken, moet je er iets voor overhebben.”

