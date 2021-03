Joan Laporta na ruim tien jaar terug als voorzitter FC Barcelona

De leden van FC Barcelona hebben met ruime meerderheid gestemd voor de terugkeer van Joan Laporta als voorzitter van de club. De 58-jarige advocaat, die het altijd uitstekend kon vinden met clublegende Johan Cruijff, versloeg zondag bij de verkiezingen Victor Font en Toni Freixa. Zo’n 110.000 socios konden hun stem uitbrengen.

Tijdens het eerdere voorzitterschap van Laporta tussen 2003 en 2010 boekte Barcelona grote successen, maar inmiddels verkeert de club van trainer Ronald Koeman met meer dan een miljard euro schuld in grote problemen. De vorige voorzitter Josep Maria Bartomeu stapte afgelopen najaar onder druk van de leden op.

Laporta wil er alles aan doen om sterspeler Lionel Messi te behouden en hem op het hoogste niveau zijn carrière te laten beëindigen. De 33-jarige Argentijn wilde afgelopen zomer de club verlaten en ondanks dat hij na een stroeve start van het seizoen inmiddels toch weer topscorer is in Spanje dreigt opnieuw een vertrek.

Toekomst Koeman

De nieuwe voorzitter sprak eind vorig jaar ook zijn steun uit voor Koeman. De Nederlandse trainer stond eerder dit seizoen fors onder druk en zei onlangs tegen journalisten wel te zien hoe zijn zijn toekomst in Catalonië er uit zal zien. „Het enige dat ik weet, is dat mijn contract na dit seizoen nog een jaar doorloopt. De nieuwe voorzitter zal zijn zegje doen. Ik concentreer me alleen op het winnen van wedstrijden. De rest ligt niet in mijn handen.”

FC Barcelona staat momenteel tweede in de Spaanse competitie achter Atlético Madrid, maar staat na de enorme afstraffing tegen Bayern München vorig seizoen opnieuw op de rand van uitschakeling in de Champions League. De thuiswedstrijd van de achtste finales tegen Paris Saint-Germain ging onlangs met 1-4 verloren.

Laporta snel met een reddingsplan moeten komen om de enorme schuldenlast te verlichten, de toekomst van de club veilig te stellen en terugkeer aan de Europese top mogelijk te maken.