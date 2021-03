Iraans-Britse hulpverlener vrij na vijf jaar gevangenschap in Iran

De Iraans-Britse hulpverlener Nazanin Zaghari-Ratcliffe is vrijgelaten na vijf jaar vast te hebben gezeten in Iran. Dat melden internationale persbureaus zondag. De 43-jarige vrouw, die voor de liefdadigheidsinstelling van nieuwsconglomeraat Thomson Reuters werkte toen zij werd gearresteerd, zat vier jaar in een Iraanse gevangenis. Het laatste jaar van haar straf zat zij uit in huisarrest. De Britse parlementariër Tulip Siddiq heeft familieleden van Zaghari-Ratcliffe gesproken en bevestigt dat haar elektronische enkelband is verwijderd.

Zaghari-Ratcliffe werd in 2016 opgepakt op het vliegveld van hoofdstad Teheran. Ze stond op het punt om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk met haar dochtertje na een familiebezoek. De Iraanse autoriteiten beschuldigden haar ervan een staatsgreep te hebben voorbereid en legden haar een celstraf van vijf jaar op. Volgens critici is Zaghari-Ratcliffe onschuldig en werd zij gearresteerd vanwege diplomatieke spanningen tussen Londen en Teheran.

Het lijkt erop dat Zaghari-Ratcliffe nog niet volledig op vrije voeten is. Haar advocaat Hojjat Kermani zegt tegen persbureau Reuters dat zij zich volgende week zondag moet melden in de rechtbank wegens een andere aanklacht tegen haar. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab noemt deze nieuwe dagvaarding zondag „onacceptabel”. „Iran blijft Zaghari-Ratcliffe en haar familie op een wrede en ondraaglijke beproeven”.

De arrestatie van Zaghari-Ratcliffe maakte destijds veel los in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, verergerde haar zaak in 2017 onbedoeld. Hij had gezegd dat Zaghari-Ratcliffe in Iran „niets meer had gedaan dan journalistiek doceren”. Drie dagen later werd Zaghari-Ratcliffe in Iran beschuldigd van „het bedrijven van propaganda tegen de staat”.