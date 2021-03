Ole Tobiasen kon bijtekenen bij Almere City maar stond twee dagen later plots op straat

In 48 uur tijd kan het leven van een voetbaltrainer er compleet anders uitzien. Dat heeft Ole Tobiasen wel gemerkt. „Mijn hoofd is een groot vraagteken”, zegt hij zaterdagavond, twee dagen na zijn ontslag bij Almere City.

Nog altijd klinkt Tobiasen beduusd als hij terugblikt op de onverwachte wending in zijn tweede jaar als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Afgelopen week overkwam hem waar vroeg of laat geen voetbalcoach aan ontkomt: hij werd ontslagen, voor het eerst in zijn carrière. Pijnlijk, maar het is de kunst dat hij zich hier zo snel mogelijk overheen zet om elders weer een club te vinden, zoals oud-Feyenoordtrainer en ervaringsdeskundige Mario Been hem zou adviseren.

Almere City, dat derde in de Eerste Divisie staat en dit seizoen volgens zijn eigen vijfjarenplan moet promoveren naar de Eredivisie, ontsloeg Tobiasen vanwege een gebrek aan „draagvlak” voor diens positie. Meer krijgt hij voorlopig niet te horen.

Best gek

Best gek, vond Tobiasen. Tot dinsdag was hij immers nog in onderhandeling met de club over een verbeterd contract. Op 3 februari had Almere City hem deze aanbieding gedaan, omdat de club tevreden was over zijn prestaties en ontwikkeling. Hierbij werd schriftelijk de intentie uitgesproken dat Almere City sowieso met hem wilde verlengen, ongeacht de prestaties tijdens de rest van dit seizoen. Almere stond op dat moment tweede, een rechtstreekse promotieplek voor de Eredivisie, waarin de club nog niet eerder speelde.

Afgelopen dinsdag, een dag vóór de wedstrijd tegen FC Volendam, mailde de club echter dat het voorstel werd ingetrokken. Apart, vond Tobiasen, maar omdat in hetzelfde bericht stond dat de club opnieuw met hem in gesprek wilde gaan, zocht hij er niks achter.

Woensdagavond, na de 2-1 thuisnederlaag tegen Volendam, de vierde verliespartij in vijf wedstrijden, had hij nog altijd niet het gevoel dat zijn ontslag aanstaande was. Donderdag evenmin, totdat hij zich na de ochtendtraining bij de directie moest melden en hoorde dat hij op non-actief werd gesteld. Een verrassing, gezien het feit dat hij in de veronderstelling was dat hij in Almere zou bijtekenen.

Geen draagvlak? Tobiasen was verbaasd. Als spelers, stafleden of bestuurders het niet meer in hem zagen zitten, waarom hoort hij dat dan nu pas? „De wekelijkse evaluaties met de directie waren eigenlijk altijd positief.”

Ook Mario Captein was verbaasd door het nieuws. De directeur van belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, waarvan zo’n zeshonderd trainers lid zijn, telde met Tobiasen de tiende trainer die dit seizoen werd ontslagen in de Eredivisie en Eerste Divisie. „Net zo veel als vorig jaar. Het bewijst maar weer hoe snel de wind in de voetbalwereld kan keren. Zelfs in coronatijd.”

Op de schopstoel

Dat clubs het financieel moeilijk hebben vanwege de lege stadions, vormt kennelijk geen belemmering om trainers te offeren, aldus Captein. „Als de onrust en prestatiedruk maar groot genoeg wordt, komt de trainer op de schopstoel. Terwijl onderzoeken uitwijzen dat het negen van de tien keer niet tot betere prestaties leidt.”

In Duitsland maakt Schalke 04 het dit jaar helemaal bont wat dat betreft. Bij de hekkensluiter van de Bundesliga werd vorige week de vijfde trainer van dit seizoen aangesteld. „Bestuurders worden nerveus en willen iets doen”, zegt Mario Been, tegenwoordig analist. „Je kunt moeilijk je spelers ontslaan. Je weet wat ze over trainers zeggen hè: hired to be fired. Het overkomt iedere trainer wel een keer.”

Been had als trainer succes met Excelsior en NEC. Daarna volgde Feyenoord, waar hij na twee jaar opstapte omdat het gros van zijn spelers het vertrouwen in hem had opgezegd. Bij zijn volgende clubs als hoofdtrainer, KRC Genk en Apoel Nicosia, werd Been ontslagen. Op Cyprus al na zes weken; hij botste met de voorzitter omdat die zich met de opstelling bemoeide.

Over dat laatste mag Been eigenlijk niet praten. Zoals gebruikelijk bij trainers ging zijn ontslagvergoeding gepaard met een spreekverbod. Been: „Eén keer heb ik op de Nederlandse tv iets geroepen over die man. Meteen kwam er vanuit Cyprus een brief dat ik dat niet nog eens moest doen.”

Voor Ole Tobiasen is de kras op zijn cv hard aangekomen. Hij is „zwaar teleurgesteld”, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij fijn heeft gewerkt in Flevoland, met „geweldige” collega’s. Toen Almere City zaterdag met 4-1 van Excelsior won, onder leiding van zijn voormalige assistent, zat Tobiasen thuis voor de televisie. Hij gunt de spelers en zijn ex-stafleden het allerbeste.

Kop in het zand

„Ik snap niet dat dit ontslag voor Ole onverwachts kwam”, zegt Teun Jacobs, technisch directeur in Almere. Volgens hem staat het ontslag los van de plaats op de ranglijst en het puntenverlies van de voorbije weken. „Er lagen stevige verbeterpunten, en de onrust in de spelersgroep werd groter. Dan kunnen wij onze kop wel in het zand steken, maar misschien is het dan verstandiger om terug te komen op je eerdere intenties.”

Mario Been: „Als trainer ben je altijd eindverantwoordelijk, en dus ook de boeman. Kun je daar niet tegen, dan kan je beter in een andere branche gaan werken, van negen tot vijf.”