Indrukwekkende invalbeurt Simone Lamsma in monsterconcert Roslavet

Van hemelbestormende nieuwlichter tot volksvijandige formalist. Ziehier de carrière van Sovjet-componist Nikolaj Roslavets (1881-1944), ook bekend als begenadigd violist, muziekpublicist met scherpe pen en bedenker van eigen toonsystemen. In de jaren 1910 trok hij op met futuristen, constructivisten en revolutionaire kunstbroeders als Malevitsj en Meyerhold. In de jaren dertig raakte hij in conflict met het stalinistische regime, en schrapten rechtgeaarde apparatsjiks zijn naam en werk methodisch uit de muziekgeschiedenis.

Exemplarisch is Roslavets’ Eerste vioolconcert (1924/25), waarin hij zijn stilistische coördinaten kiest tussen de late Skrjabin, Schönberg en Berg. De orkestpartituur gold lang als verloren, maar in de glasnost van 1989 dook het manuscript alsnog op in een Moskous archief.

Live is het stuk niet vaak te horen geweest. Bijzonder dus dat Roslavets’ Eerste afgelopen weekend klonk in de ZaterdagMatinee. Van de aangekondigde Nederlandse première was echter geen sprake. In 1991 zette het Residentie Orkest de partituur al eens op de lessenaars.

Violistieke uitputtingsslag

Violist Simone Lamsma soleerde er zaterdag niet minder om in een indrukwekkende last minute invalbeurt voor Alina Ibragimova. Slechts tien dagen had ze om het haar volledig onbekende, veertig minuten durende monsterconcert in te studeren. In die context vergt het lef om te spelen zoals Lamsma deed: op het scherp van de snede, de contrasten in haar partij maximaal uitlichtend. Stuwende loopjes. Lange extatische lijnen. Vederlichte krabbels of juist dramatisch vol in de snaar: Lamsma wisselde razendsnel van expressief register. Mooi ook hoe ze de hechte motivische verstrengeling tussen solopartij en orkest uit de verf liet komen, fraaie een-tweetjes met de althobo voorop.

In de veeleisende solocadens (eind eerste deel) wist ze haar melodielijnen lyrisch te laten ademen tussen lastige drie- en vier-dubbelgrepen. Niet minder indrukwekkend was de finale, een violistieke uitputtingsslag van virtuoze lijnen boven een manisch galopperend Radio Filharmonisch Orkest, dat ijzersterk speelde onder de Est Olari Elts.