Als demissionair minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) vrijdag 12 februari bekendmaakt dat de eisen voor eindexamens dit jaar nóg verder worden versoepeld, reageren veel leraren teleurgesteld. Eindexamenkandidaten op havo en vwo mogen het cijfer van één vak – uitgezonderd Nederlands, Engels of wiskunde – wegstrepen, zodat die niet meer meetelt: de ‘duimregeling’. Hoe moeten leraren leerlingen nu nog motiveren voor hun vak? „Dit is de lat omlaag, en flink ook”, twittert biologiedocent Steven Geurts.

Het besluit van Slob is een compromis, na een lobby die in januari opnieuw op gang kwam. Eigenlijk hád Slob al een besluit over de eindexamens genomen, half december. Eindexamenkandidaten zouden extra herkansingen krijgen en de examens over langere tijd kunnen spreiden. Maar half januari beginnen eindexamenkandidaten zich in petities te roeren. Zó gaat slagen niet lukken, zeggen ze. Ze mogen dan wel als enige fysiek naar school voor les, maar sinds kort moet dat weer op anderhalve meter afstand, door het oplopende aantal coronabesmettingen. Dat betekent in veel gevallen: nóg minder fysieke lessen, in een door corona al gehavend en onzeker schooljaar. Om over de kwaliteit van de lessen nog maar te zwijgen. Schrap de eindexamens dit jaar, vinden ze. Of verlaag op z’n minst de eisen.

Lees ook: Hoogleraar: 'Eindexamen wordt te groot gemaakt'

Ook bij scholen verandert de anderhalvemeterregel de zaak, nu de lessen voor examenkandidaten deels online moeten. Scholierenorganisatie LAKS en de VO-raad, de vereniging van middelbareschoolbesturen, roepen Slob donderdag 21 januari op snel opnieuw naar het besluit over de eindexamens te kijken. Examineer alleen de kernvakken, vindt het LAKS: Nederlands, Engels en wiskunde voor havo en vwo en Nederlands voor het vmbo.

Zo ver wil Slob niet gaan. Wel wil hij eerder duidelijkheid geven dan rond de voorjaarsvakantie, wat hij eerder beloofde. Op tafel liggen verschillende opties: de ‘zak-slaagregeling’ aanpassen, minder vakken examineren, nóg een herkansing toestaan. Ze komen grofweg neer op twee mogelijkheden: de lat verlagen door het examen makkelijker te maken óf leerlingen meer tijd geven zich voor te bereiden.

Lees ook: Hoe is het om eindexamen te doen in coronatijd?

Diepe verdeeldheid

Wat het lastiger maakt voor de minister, is dat schoolbesturen diep verdeeld zijn. Hoe doe je een examenlichting in een coronajaar het meeste recht? De één wil geen examens, de ander juist wel. De VO-raad adviseert op 8 februari uiteindelijk extra maatregelen zoals financiering van bijspijkermogelijkheden en een derde herkansingsmogelijkheid in september.

Dat idee belandt in een voorstel dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap diezelfde dag naar tientallen betrokken onderwijsorganisaties stuurt. Door in september nog herkansingen toe te staan, hebben leerlingen meer tijd om voor hun examens te leren, is de redenering.

Tegelijkertijd komt er geld bij voor bijlessen in de zomer. Uiterlijk 24 september weten leerlingen dan of ze zijn geslaagd of niet. Intussen zouden ze alvast mogen beginnen met kennismakingsactiviteiten en colleges – waar ze dan weer mee moesten stoppen als ze zouden zakken.

Niet fijn voor leerlingen, vinden scholieren- en studentenorganisaties. En ook vervolgopleidingen zien er niets in. Vorig schooljaar gingen de centrale eindexamens niet door en is bijna iedereen geslaagd, waardoor de druk op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten fors is toegenomen. Zij willen niet nóg een keer met zo veel studenten worden opgezadeld en lobbyen al het hele schooljaar voor een zo volledig mogelijk eindexamen. Vlak voor een digitaal examenoverleg met tientallen deelnemers op dinsdag 9 februari sturen ze een gezamenlijke verklaring: een derde tijdvak in september leidt „tot grote problemen”.

De vakbonden, die het plan wél zien zitten, vinden de opstelling van de vervolgopleidingen ergerlijk. Kunnen ze niet wat flexibeler zijn? Kennelijk, zo redeneren ze, moet het voortgezet onderwijs alle problemen oplossen die door corona zijn ontstaan.

Het vervolgonderwijs ziet wel wat in een herkansingsmogelijkheid in augustus, maar dat vinden de vakbonden weer niets: hun zorg is of leraren wel genoeg tijd krijgen om na te kijken en vakantie te nemen.

Lees ook dit opiniestuk van docent Dick Salfischberger: De ‘duimregel’ van Slob verlaagt het niveau en voedt slachtoffergevoel

Pas na het overleg op 9 februari komt de duimregeling, het wegstrepen van een vak, op tafel. Alleen de bonden, de VO-raad en het LAKS overleggen dan nog met Slob, die vrijdagmiddag 12 februari, aan de vooravond van het verkiezingsreces, zijn besluit bekendmaakt. Behalve meer tijd en meer herkansingen, komt er ook meer geld – 37 miljoen euro – voor bijspijkercursussen. En de mogelijkheid tot het wegstrepen van een vak.

Niemand is er écht blij mee, maar bij onderwijsorganisaties heerst berusting: met zo veel meningen is een ideale oplossing ondenkbaar. Tegelijkertijd is de vraag welk probleem het compromis eigenlijk oplost. Door de duimregeling zullen naar verwachting wéér meer leerlingen slagen dan de gemiddelde 92 procent, wat de druk verhoogt op vervolgopleidingen. Maar ze zullen er wel flink voor moeten blokken, in een schooljaar dat nog chaotischer is dan het vorige.

Voor dit artikel sprak NRC met acht betrokkenen.