Gelaagd stuk bedolven onder kitschmuziek

Theater Tg. Echo: ECHO. Gezien 5/3, online. Tournee t/m 22/5 (o.v.b.). Inl: tgecho.com ●●●●●

Bij een van haar laatste bezoeken aan de dokter moest Anna’s terminaal zieke moeder uit pure onmacht onbedaarlijk lachen. De incongruentie tussen de lach en de aanstaande dood had op het meisje een grote impact.

In scherp geobserveerde anekdotes weet Anna Schoen in ECHO een aangrijpend portret te schetsen van een vrouw die nog altijd door de dood van haar moeder wordt achtervolgd. We ontmoeten haar op de dag dat ze even oud is geworden als haar moeder op haar sterfdag was, terwijl ze zich voorstelt hoe het zou zijn als ze zelf op dat moment zou overlijden. Het leidt in eerste instantie tot wat voor de hand liggende overpeinzingen over wat ze nog graag zou willen hebben gedaan, en een ontmoeting met een ‘voorsorteerengel’ die bepaalt of je naar de hemel of de hel zal gaan.

De voorstelling wordt interessanter op het moment dat Schoen teruggaat in de tijd en het langzame overlijden van haar moeder in kaart brengt. Ze beschrijft de laatste, pijnlijke vakantie met haar al doodzieke moeder, „omdat zij nog graag een laatste herinnering met ons wilde maken”. En hoe ze na de begrafenis was aangewezen op ‘hulpmoeder’ Jos omdat haar vader zelf niet met het verdriet kon omgaan. De totale onmacht van het verlies van een ouder wordt zo intens voelbaar.

Het is alleen doodzonde dat de composities van de Eef van Breen Group de kwetsbare sfeer van de performance keer op keer verstoren. De doorgecomponeerde muziek stelt zich hier en daar bescheiden en complementair op, maar overstemt te vaak het gelaagde spel met bombastische percussie, strijkinstrumenten en gezang dat vanwege zijn overdadigheid regelmatig in sentimentele kitsch ontaardt. Het is tekenend voor het gebrek aan gevoel voor verhouding dat de muziek aan het slot nog tien minuten doordendert nadat Schoen de scène al heeft verlaten.