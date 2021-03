Franse miljardair en politicus Olivier Dassault omgekomen in helikoptercrash

Olivier Dassault, een Franse politicus en miljardair uit de invloedrijke familie Dassault, is zondag op 69-jarige leeftijd om het leven gekomen in een helikoptercrash in Normandië. Ook de piloot heeft het ongeluk niet overleefd. Verder was er niemand aan boord. Dat melden Franse media en persbureau AFP.

Vele Franse prominenten hebben geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Dassault. „Olivier Dassault hield van Frankrijk”, schreef de Franse president Emmanuel Macron in reactie op het overlijden van Dassault. „Hij was een grootindustrieel, gedeputeerde, lokaal verkozen politicus en reservecommandant bij de luchtmacht. Tijdens zijn leven diende hij ons land altijd. Zijn plotselinge dood is een groot verlies.”

Olivier Dassault was de oudste zoon van industrieel en senator Serge Dassault, wiens vader Marcel het bedrijf Dassault Aviation oprichtte. Die vliegtuigbouwer ontwikkelt onder andere gevechtsvliegtuigen voor de Franse defensie. Het bedrijf produceert bijvoorbeeld het toestel Rafale, dat de competitie aanging met de Joint Strike Fighter F-35.

Lees ook: Een beetje miljonair koopt een krant. Drie steenrijke Franse zakenmannen beginnen een fonds om media op te kopen - een gevaar voor onafhankelijke journalistiek.

Dassault was decennialang een conservatief politicus voor de partij Les Républicains. Hij was gedeputeerde van het departement Oise. Hij legde zijn rol in het bestuur van het familiebedrijf neer om zich volledig op de politiek te kunnen richten legde. Wel was hij nog eigenaar van mediabedrijf Figaro Group, waar onder andere de gelijknamige Franse krant onder valt.