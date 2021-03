Ik beschouw de Kaaghaat als een persoonlijk affront

Even alle lijstrekkers strippen in figuurlijke zin. Ik knip ze los van de partij waar ze bij horen. Alles wat ik weet van hun standpunten, de traditie waarin ze staan, van hun complete partijprogramma’s in een paar gevallen: doet er niet toe. De denkoefening gaat als volgt: al die mannen en vrouwen stellen zich op in een rij, ze presenteren zich kort, en ik kies op basis van die summiere gegevens. Daar staan niet alleen ‘poppetjes’, zoals dat denigrerend heet; daar wordt ook een bepaalde uitstraling verbeeld, via stem, dictie, gezichtsexpressie en lichaamshouding. Dat is razend oppervlakkig, maar zo gaat het in het dagelijks leven ook bij nieuwe contacten. Bovendien wordt van die mensen verwacht dat ze compromissen kunnen sluiten in meerstromenland Nederland, en je moet het die persoon toevertrouwen dat weloverwogen te doen.

Ik smokkel nu een beetje, want ik heb wel eens met die man gepraat: Gert-Jan Segers, van de ChristenUnie. Maar ook voor die tijd had ik al een indruk: stabiele man, consciëntieus, op het protestants-worstelende af: iemand van wie je wilt geloven dat hij meent wat hij verkondigt. Maar geen scherpslijper: compromisbereid, en dus inzetbaar als bewindspersoon. Prettig stemgeluid, waarin het overschreeuwen wordt geschuwd.

Nummer 2 is op het eerste gezicht eigenlijk nummer 1, en dat zonder sjoemelen, want in levende lijve kwamen we elkaar nooit tegen. Sigrid Kaag van D66. Ik hou van haar verzorgde Nederlands, van haar dictie, en van die licht gedistantieerde houding die ze inneemt. Gevaarlijk voor politici, die graag zo eenduidig mogelijk willen klinken, maar zij neemt wel eens het risico van de ironische wending.

Uitgerekend mijn favoriet roept vrouwenhaat op, Kaaghaat. Ik beschouw dat als een persoonlijk affront. Net als Segers is zij beschaafd maar niet volmaakt gestroomlijnd, als afkomstig uit een windtunnel. Er zijn wat uitsteeksels, persoonlijke kenmerken, die maken dat je het idee krijgt van doen te hebben met een echt Mensch.

Was Khadija Arib de nummer één van de PvdA, ze kwam ook op dit lijstje. Ik stem niet op man, vrouw, geloof, seksualiteit of kleur, maar nu er bij de lijstrekkers zo weinig te kiezen valt, krijg je ineens zin. Zoals me tegenwoordig om 23.00 uur het nooit gekende verlangen overvalt zelf een pizza te gaan halen.

Maar ik heb voorkennis: Segers valt af, hoewel hij een partij leidt die mij aanstaat. Maar als homo-gehuwde man stem ik niet op een partij die daarmee (alweer) worstelt. Het gaat om politiek, niet om geloof en ik moet streng zijn.

Kaag is mij zeer sympathiek, maar haar partij niet.

Ik ga dus stemmen op mijn tweede of derde keuze.

Ik ben zelf een wandelende coalitieregering.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.