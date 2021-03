Curaçaose politicus Almier Godett (38) doodgeschoten

Een Curaçaos politicus, ondernemer en radiopresentator, Almier Godett, is zondag in Willemstad doodgeschoten toen hij een familieruzie probeerde te sussen. Dat melden lokale media zoals Extra. Het schietincident vond plaats in de wijk Juan Domingo.

De verdachte is aangehouden in de naburige wijk Mahuma. Bij de arrestatie zouden ook schoten zijn gelost.

De 38-jarige Godett was de nummer vier op de lijst van de partij Trabou pa Kòrsou (Werk voor Curaçao - afgekort TPK) in de aankomende Statenverkiezingen. Hij was de neef van Anthony Godett, de nationalistische oud-partijleider van Frente Obrero Liberashon 30 di Mei (FOL) die tevens is veroordeeld wegens corruptie. Oud-minister-president Mirna Godett (Anthony’s zus) en wijlen vakbondsleider Wilson Godett (hun vader), zijn tevens familie Almier Godett.

De TPK heeft momenteel één zetel in de Staten van Curaçao. Ze is een splinterpartij onder leiding van parlementariër Rennox Calmes, die zich vorig jaar heeft afgesplitst van de partij PIN, die nog één zetel heeft. Op 19 maart mag Curaçao opnieuw naar de stembus om te kiezen hoe de 21 parlementszetels verdeeld gaan worden. TPK is een van de vijftien partijen die verkiesbaar zijn.