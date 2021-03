CDA haalt, op onderdelen, de VVD rechts in

In een week waarin het weinig vonkte tussen de lijsttrekkers en de campagne een beetje stil leek gevallen, was er één partijleider die uitspraken deed waar concurrenten zich wél over opwonden. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, ontlokte de afgelopen dagen van zowel links als rechts kritiek met zijn voorstel de duur van de WW-uitkering te verkorten van twee tot één jaar. Met die uitspraak maakte Hoekstra duidelijk hoe zijn partij zich op sociaaleconomisch terrein onderscheidt van andere partijen, niet alleen die op links maar óók die op rechts – zoals zijn huidige en vermoedelijk ook toekomstige regeringspartner VVD.

Voor de linkse oppositie is het bijna per definitie een gruwel om te snijden in uitkeringen, en al helemaal nu, tijdens de aanhoudende coronacrisis, waarvan de economische gevolgen nog niet te overzien zijn. „Onbegrijpelijk”, reageerde GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders op Twitter. „We zitten midden in een crisis. Veel mensen maken zich zorgen over hun baan en inkomen. En wat doet de lijsttrekker van het CDA? Die stelt doodleuk voor om 600 miljoen te bezuinigen op de WW en om de sociale zekerheid verder uit te kleden.”

SP-leider Lilian Marijnissen had minder woorden nodig om het voorstel af te serveren. Met een verwijzing naar de verkiezingsleuze van het CDA twitterde zij: „Van Nu Doorpakken naar Nu Afpakken.”

Ter rechterzijde reageerde Forum voor Democratie afwijzend, een partij die nooit zo veel over sociaal beleid rept. „Ontzettend slecht idee”, twitterde de partij.

VVD wil WW juist ontzien

Opmerkelijk is dat Hoekstra zich met zijn WW-plan rechtser positioneerde dan de VVD. De liberalen willen bijna het tegenovergestelde van Hoekstra’s voorstel: de WW-duur juist niet verkorten en zelfs 100 miljoen investeren om deze uitkering in de beginperiode te verhogen.

Ook op een ander sociaaleconomisch punt blijken de standpunten van de twee partijen ver uiteen te lopen. De VVD heeft zich aangesloten bij het diepe verlangen van linkse partijen om het minimumloon te verhogen, wat de liberalen betreft met 10 procent. Hoekstra schrapte als kersvers CDA-leider diezelfde verhoging van het minimumloon juist uit het concept-verkiezingsprogramma. Zo’n verhoging is voor het CDA slechts een van de mogelijkheden om de koopkracht voor minima te verbeteren. Het kan volgens de christendemocraten ook via een gerichte lastenverlichting.

Commissie-Borstlap

Het voorstel van Hoekstra voor een verkorte WW is niet nieuw, al stond het niet met zoveel woorden in het verkiezingsprogramma. Dat het CDA er voorstander van is, bleek pas toen het Centraal Planbureau een week geleden kwam met de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Daarin dook dit voorstel voor het eerst op.

In het AD gaf Hoekstra donderdag een toelichting op de maatregel, die in combinatie met een verhoging van de uitkering in het eerste halfjaar, 600 miljoen euro op de overheidsuitgaven zou moeten besparen.

Lees ook: de 47 adviezen van de commissie-Borstlap

Het idee komt uit het omvangrijke en ingrijpende advies van de commissie-Borstlap over de hervorming van de arbeidsmarkt, dat in januari vorig jaar verscheen. In Hoekstra’s woorden: „De arbeidsmarkt moet verbeterd worden en mensen moeten worden geholpen om sneller weer een baan te vinden. Dit plan zal na corona besproken moeten worden, zodat mensen sneller weer een baan vinden met betere scholing en doorgroeimogelijkheden.”

Hoekstra staat niet helemaal alleen in zijn enthousiasme om in elk geval een deel van de aanbevelingen van Borstlap tot beleid te maken. Zijn rapport werd vorig jaar door grote coalitiepartijen omarmd. De linkse oppositiepartijen reageerden terughoudender, maar ook zij steunen de doelstelling van Borstlap: de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt terugdringen en een betere bescherming bieden aan zzp’ers.

Borstlap zelf, voormalig lid van de Raad van State en ooit sociaaleconomisch adviseur van CDA-premier Ruud Lubbers, uitte zich dit weekend eveneens kritisch over het WW-voorstel van Hoekstra. Want, zo zei hij op Radio 1, het advies erover moet wel in samenhang met vele andere maatregelen worden gezien. „Dit alleen is absoluut niet voldoende.” Tegenover een verkorte WW moeten volgens de commissie-Borstlap enorme investeren staan in het begeleiden van werklozen (door het UWV en gemeenten) en in noodzakelijke omscholing. In het CDA-programma staan daarvoor geen voorstellen.

Grootste electorale concurrent

En de WW was niet het enige onderwerp waarmee de nieuwe en ambitieuze CDA-leider zich afzette tegen zijn grootste electorale concurrent op rechts: Mark Rutte. In een komende week te verschijnen interview met NU.nl bekritiseert hij het „richtingloze liberalisme” van de VVD en stelt hij dat de grootste regeringspartij „als een emmer achter de boot” de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt heeft getraineerd.

Het kan zijn dat Hoekstra met zijn sociaaleconomische plan ondernemers aanspreekt die vinden dat de VVD onder Rutte te links is geworden en voor wie PVV en FVD te radicaal zijn.

Toch heeft het CDA ook financiële maatregelen in petto die ten opzichte van de VVD juist weer als economisch links gelden en voor ondernemers of goedbetaalde managers in het bedrijfsleven helemaal niet gunstig zijn. Een extra belastingtarief voor topinkomens boven de 150.000 euro bijvoorbeeld. En een structurele verhoging van de vennootschapsbelasting. Daarnaast kondigde Hoekstra zondagochtend in WNL op Zondag een voorstel aan om bedrijven die in de coronacrisis hun winstgevendheid juist wisten op te krikken, zoals supermarktconcerns, tijdelijk hoger te belasten.