Bij de Canadese rocker Romano spat de opwinding van het scherm

De Canadese rocker Daniel Romano heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om verrassende liveoptredens. Hij wisselt voortdurend van stijl: eerst was hij een countryzanger, toen stortte hij zich op de garagerock, later schreef hij ook punk en witte soul bij op zijn conto.

Hij is enorm productief: tijdens de lockdown liet hij onder verschillende namen al twaalf (overwegend digitale) albums verschijnen waarop hij soms zachtmoedig en folky, dan weer wild en keihard rockend voor de dag komt.

De livestream is spartaans. Vier muzikanten jassen er zonder pauzes een kort en krachtig repertoire doorheen, gewoon in de oefenruimte waar twee camera’s en een armvol schemerlampen de actie vastleggen. Romano en zijn band The Outfit winden er geen doekjes om: het optreden begint strak en geconcentreerd om aan het eind flink loos te gaan. Zangeres Brianna Salmena is een aanwinst. Ze is bijzonder aanwezig, alsof Stevie Nicks zich bij Led Zeppelin heeft gevoegd. De stijl van vandaag is ronkende seventiesrock en Romano wedijvert met gitarist David Nardi om de scherpste riffs en de puntigste solo’s.

Met zijn nasale stem en dwingende aanwezigheid is Romano de menselijke tornado die elk zaaltje naar het kookpunt kan brengen. Zonder de wisselwerking met een publiek concentreert hij zich op explosieve versies van oude en nieuwe songs. ‘She was the world to me’ stamt uit zijn countryrockperiode, maar krijgt nu dezelfde dampende garagerockbehandeling als zijn Kinks-cover ‘God’s Children’. De opwinding spat van het scherm. Na acht songs in 28 minuten is het afgelopen en gaat het beeld op zwart: Daniel Romano has left the building.

Pop Livestream: Daniel Romano. Gezien 6/3, Bandcamp ●●●●●