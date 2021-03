Belachelijk hoe het seksisme in Nederland ingebakken zit

„Meisje”, „zeikwijf” en „kuthoer”. Zo worden prominente vrouwelijke politici aangesproken op verschillende mediaplatforms. In een zogenaamd geëmancipeerd land als Nederland moet je als vrouw niet denken dat je gelijk behandeld wordt. Een vrouw met macht op een publieke plek zijn, gaat in 2021 nog hand in hand met honderden seksistische reacties. Op Twitter varieert het van „De kakelkipjes van de VVD” tot „staatshoer”. Veel tweets komen van anonieme accounts maar ook van publieke figuren zoals Sander Schimmelpenninck die Eva van Vlaardingerbroek herhaaldelijk „dienstmaagd” noemt.

Zafia Verhoeven zit in klas 5 van het Stedelijk Gymnasium Leiden.

Vrouwelijke politici krijgen seksistische comments over zich heen geregend, zoals De Groene Amsterdammer in kaart bracht. In het licht van Internationale Vrouwendag brengt dit soort seksistische reacties ons met een klap naar de werkelijkheid: Nederland is er nog lang niet, ook al staat het op nummer drie op de lijst van meest vrouwvriendelijke landen, volgens een groot onderzoek van US News and World Report uit 2020. Hoe kan dat bij de huidige zichtbare ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen?

Seksisme is niet aangeboren, seksisme is aangeleerd. De opvoeding van een kind speelt een enorme rol voor hoe je uiteindelijk naar de wereld kijkt. Kinderen en jongeren brengen de grootste tijd van hun jeugd door op school, hier leer je de basis waar je uiteindelijk je eigen gedachtegoed op vormt.

Geschiedenisboek

Zelf ben ik 16 jaar en zit ik in klas 5. Voor mijn aankomende proefwerk filosofie moet ik twaalf verschillende filosofen bestuderen van wie er maar liefst één vrouw is. Sowieso heb ik in mijn twee jaar filosofie ongeveer drie vrouwelijke filosofen behandeld en niet één vrouw van kleur. Het geschiedenisboek over de Nederlandse staatsinrichting bevat nog geen halve pagina over Aletta Jacobs en het besteedt drie regels aan de eerste feministische golf.

Als ik mijn kennis van de wereld zou baseren op wat ik lees in mijn schoolboeken zou ik waarschijnlijk denken dat de wereld tot halverwege de 20ste eeuw voornamelijk bestond uit witte mannen. Als meisje van kleur voel ik mij totaal niet gerepresenteerd in het Nederlandse onderwijs.

Vrouwen doen absoluut niet onder voor mannen en het onderwijs moet dat laten zien. Er zijn in het verleden en heden veel belangrijke onafhankelijke vrouwen geweest die voorbeelden moeten zijn voor de scholieren. Neem bijvoorbeeld Harriet Tubman, een zwarte vrouw uit de VS die honderden slaven heeft bevrijd. Of, dichter bij huis, Jacoba van Tongeren, een vrouwelijke verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog.

Aan belangrijke vrouwen is geen gebrek, dus het ligt bij scholen en onderwijsinstellingen om radicaal te veranderen en een gelijkwaardig en divers lesprogramma neer te zetten. Het is belachelijk dat in 2021 scholieren hun kennis moeten baseren op de daden en het gedachtegoed van bijna alleen maar mannen.

Kiezen wij voor een Nederland waarin meisjes en vrouwen een publieke machtspositie kunnen bekleden zonder dat gender hun succes bepaalt? Begin dan bij het onderwijs.