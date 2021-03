‘Als Lucebert niet dichtte was hij gelukkig’

‘Het valt me op dat mensen die bezig zijn met literatuur, niet zo vaak in beeld denken”, vertelt Marleen Slooff. We spreken elkaar de dag voordat ze zal promoveren op De taal van het beeld. Lucebert tekenaar – dichter. Over het werk van de dichter die zich in 1954 tot Keizer der Vijftigers liet kronen is veel geschreven, maar zijn werk werd toch vooral benaderd vanuit de taal. Anderen keken juist naar zijn beeldende kunst. Slooff behandelde zijn dicht- en tekenwerk als gelijkwaardig en zocht naar de verbinding tussen de twee kanten van zijn kunstenaarschap.

CV Lucebert de tekenaar Marleen Slooff (1946) studeerde kunstgeschiedenis en werkte tot 2011 voor Monumentenzorg Amsterdam. Haar proefschrift De taal van het beeld. Lucebert tekenaar – dichter verscheen in eigen beheer. De bundel vaarwel. achtergelaten gedichten met Luceberts gedichten die hij tussen 1949 en 1952 schreef, is verschenen bij De Bezige Bij, €24,99.

Tijdens haar onderzoek kwam in 2018 het nieuws naar buiten dat Lucebert zich in de oorlogsjaren vrijwillig had gemeld om in Duitsland te werken in een springstoffenfabriek. Enkele brieven aan een vriendin uit die tijd waren ondertekend met Sieg Heil, onthulde Wim Hazeu in zijn biografie. Een gegeven waar Lucebert zijn hele leven over had gezwegen, en dat onverwacht kwam want de sympathie voor het nationaal-socialisme stond haaks stond op het engagement dat hij in zijn gedichten verwoordde. Slooffs promotie vindt plaats in een lege zaal waar alleen de promotor en een co-promotor zitten, terwijl anderen hun vragen via een audioverbinding stellen. De paranimfen mogen in het Academiegebouw zijn, maar niet in de zaal. In dezelfde week verschijnt eveneens vaarwel. achtergelaten gedichten waarin teruggevonden gedichten staan die Lucebert schreef tussen 1949 en 1952.

„Ik wilde in eerste instantie kijken of er overeenkomstige thema’s zijn tussen zijn poëzie en beeldende kunst, en ook naar wat ik zijn ‘getekende beeldtaal’ noem”, zegt Slooff. In haar proefschrift noemt ze het belang van het kijken in zijn poëzie.

Bij Lucebert is duidelijk sprake van de taal van de beweging, maar vooral ook van het oog

Heeft u een verklaring voor het feit dat de aandacht bij Lucebert altijd vooral op de poëzie heeft gelegen?

„Nee, eigenlijk niet. Die gedichten zijn enorm aansprekend, ze waren natuurlijk onbegrijpelijk, maar ze vloeiden zo prachtig. Maar voor zijn tekeningen geldt ook: hij had een bijzonder goed gevoel voor compositie, hij kon meesterlijk tekenen.”

Als je naar andere dubbeltalenten kijkt als Armando, Henk van Woerden, Jan Cremer: dan ligt het accent ook op het literaire werk.

„Ik denk omdat de verbinding lastig is te leggen. Taal licht toe, beeld moet je zelf interpreteren. Bij Armando heb je natuurlijk te maken met een duidelijke thematische eenheid. Bij Lucebert is duidelijk sprake van de taal van de beweging, maar vooral ook van het oog. Het is belangrijk dat je bij dubbeltalenten beide kanten behandelt, ook al heb je de neiging om je vooral op het talige deel te richten.”

Als je de gedichten meer bekijkt vanuit de beeldende kant wordt Luceberts poëzie opeens minder ingewikkeld, of kan je dat zo niet zeggen?

„Ja, je komt dan altijd wel een heel eind. Het is meer dan klank en taalspel, want daar wordt soms te veel het accent op gelegd. Zijn gedichten werden als een rationeel, samenhangend geheel geïnterpreteerd. Dat is natuurlijk ook heel lang de manier geweest waarop er in de literatuurwetenschap en door literatuurcritici naar poëzie is gekeken, het ging alleen om de tekst. De betekenis werd losgezongen van de maker. Maar ik denk dat je daarmee Lucebert tekortdoet.”

De omslag in zijn werk van de jaren veertig is interessant. Dan kom je natuurlijk ook uit bij het oorlogsverleden

Het lijkt als ik uw boek lees alsof hij in zijn tekeningen autobiografischer is dan in zijn poëzie, dat zijn gemoedstoestand er beter in is terug te zien. Klopt dat?

„Een stemming krijgt z’n weerslag in een tekening. Tegelijkertijd, en dat is altijd zo moeilijk van tekeningen: het blijft enorm lastig te interpreteren. In zijn vroege gedichten zie je het ook wel, er is net een bundel uitgekomen met teruggevonden gedichten uit zijn vroege dichterschap. Dat is een heel interessante periode, waarin je ziet hoe hij worstelt en zijn vorm probeert te vinden. Je ziet de omslag die hij gaat maken. Dat geldt ook voor de tekenkunst, hij kon enorm goed figuratief tekenen, als vanzelfsprekend. Maar wanneer hij de mensen van Cobra leert kennen, gaat hij steeds minder figuratief te werk. Hij gaat dan over op die meer kinderlijke vormen. De omslag in zijn werk van de jaren veertig is interessant. Dan kom je natuurlijk ook uit bij het oorlogsverleden, maar dat vereist echt een aparte studie.”

Toch even meer over dat oorlogsverleden. U begon uw onderzoek in 2011, in 2018 verscheen de biografie door Wim Hazeu. Was het oorlogsverleden een schok en moest u voor uw gevoel veel aanpassen aan uw proefschrift?

„Ja, het was een schok en het verandert toch ook uiteindelijk je blik. Toen Hazeu met zijn boek kwam, had ik al veel geschreven. Aanvankelijk dacht ik: ik laat me hier niet door meeslepen, we weten echt te weinig hoe het zit. Op wat er nu van die oorlogsjaren bekend is, kan je Lucebert niet afrekenen. Maar het houdt je toch bezig tijdens het lezen. Je komt van het een in het ander, je interpreteert sommige poëzie anders, let op andere dingen bij de tekeningen waarop hij bijvoorbeeld de ‘nieuwen mensch’ afbeeldt. In brieven uit de oorlogsjaren heeft hij het ook over de noodzaak van de nieuwe mens en het vormen van en nieuwe gemeenschap.”

Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij in de jaren vijftig heel veel dingen van zich heeft afgetekend

Het gedicht ‘zielsverhuizing’, het laatste gedicht dat hij schreef, opent met de regels ‘stram strompelt hij van knooppunt naar knooppunt / de eens zo bekoorlijke zondenbok’. U interpreteert dat met het oog op het oorlogsverleden en ziet er de kwelling in die hem altijd parten zou zijn blijven spelen. Is die kwelling er ook in latere tekeningen?

„Ja, dat laatste gedicht krijgt een andere betekenis waarin hij zich identificeert met zowel de beul als het slachtoffer, een regel als ‘de zweep spelemeiend met de laars’ lees je nu ook anders. Ik vond het altijd een aangrijpend gedicht, maar er staan woorden en zinnen in die je nu anders ziet. Dat gebeurt toch ook wel bij zijn tekeningen. In zijn laatste tekeningen zie je veel boosheid, en somberte. Dat werk is heel misantropisch eigenlijk.”

Vanaf wanneer zit die misantropie erin?

„Ik denk dat dat er gewoon insluipt, vooral vanaf de jaren tachtig. Dat kan ook met zijn ziekte samenhangen, maar goed – nu ga ik me te veel op psychologisch vlak begeven. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat hij in de jaren vijftig heel veel dingen van zich heeft afgetekend, en van zich af geschreven in de gedichten – de boosheid, gevoelens, misschien ook wel schaamte. In 1959 zei hij in een interview dat hij blij is dat hij het dichten zo’n beetje achter zich had gelaten. Hij geeft dan aan dat hij zich in het schilderen en tekenen veel vrijer voelt. Je ziet ook in het werk dat hij zich vrijer voelt, vooral in de tekeningen en schilderijen uit de jaren zestig. In de jaren tachtig gaat hij weer dichten. Het grappige is dat dat toen geïnterpreteerd is als Lucebert die over zijn depressie heen was en weer kon gaan dichten. Ik denk juist dat de tussenliggende periode een heel gelukkige is geweest.”