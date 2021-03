Ajax wint thuis van FC Groningen en PSV van Fortuna Sittard

Ajax heeft zondag de thuiswedstrijd gewonnen van FC Groningen met 3-1. Ajax is koploper in de Eredivisie en dit kalenderjaar nog ongeslagen na 15 wedstrijden.

Keeper Sergio Padt van FC Groningen was in de zesde minuut kansloos op een schot van Ryan Gravenberch, die de 1-0 maakte. Maar hij redde vervolgens knap op inzetten van Lisandro Martínez, Davy Klaassen en Gravenberch. Padt ontsnapte toen Jurriën Timber wild over schoot. Zo was het bij rust slechts 1-0. Met een beetje geluk had Mo El Hankouri de bezoekers op gelijke hoogte gekopt, na een afgemeten voorzet van Bart van Hintum.

Ajax speelde goed zonder de licht geblesseerde Daley Blind en met Edson Álvarez in het hart van de defensie. Zo kwam er op het middenveld een plekje vrij voor Mohammed Kudus. David Neres kreeg tegen FC Groningen de voorkeur boven Antony op de rechterflank. Hij bereidde in de 54e minuut de 2-0 van Sébastien Haller voor. Dusan Tadic tekende voor de 3-0. De aanvoerder mocht aan strafschop nemen maar schoot op de lat. Hij kreeg een herkansing omdat Tomas Suslov al het strafschopgebied inliep voordat Tadic had geschoten. Suslov bereidde in de slotfase nog wel de 3-1 van invaller Ahmed El Messaoudi voor.

PSV wint van Fortuna Sittard

PSV heeft zondag in een open wedstrijd Fortuna Sittard met 3-1 verslagen. Van de vele kansen voor de bezoekers benutte de Israëliër Eran Zahavi er twee voor rust. Met een 2-0-voorsprong en tot dan overtuigend spel leek de tweede helft een formaliteit te worden, maar een doelpunt van George Cox (1-2) zorgde voor nog wat spanning. Invaller Noni Madueke, terug na een langdurige blessure, besliste het duel kort voor tijd.

PSV scoorde inmiddels al 29 competitieduels op rij en ook in Sittard was het snel raak. Zahavi passeerde in de tiende minuut Van Osch van dichtbij, op aangeven van Denzel Dumfries. Twee minuten later was het bijna alweer raak, maar Zahavi kon de bal net niet aantikken na een voorzet van Mario Götze. Het was de aanzet voor een open duel met kansen aan beide zijden. Want voordat Zahavi in de 22e minuut verzuimde de marge te verdubbelen had PSV-verdediger Philipp Max ternauwernood kunnen voorkomen dat Zian Flemming raak schoot en kort erna verzuimde Lisandro Semedo gelijk te maken.

Max stond na een klein halfuur met een voorzet aan de basis van de 0-2 van opnieuw Zahavi. Het betekende zijn negende competitietreffer. Ihattaren en Madueke stonden net in het veld of Cox bracht in de 69e minuut de spanning terug met een schot vanuit een moeilijke hoek: 1-2. PSV zag Olivier Boscagli nog met een blessure uitvallen en Madueke het duel met een knap schot beslissen.

PSV heeft een achterstand van zes punten op Ajax, dat ook nog een duel tegoed heeft.

(NRC/ANP)