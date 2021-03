Wolvin doodgereden in Gelderland, identiteit nog onduidelijk

In de buurt van Ede is zaterdag een wolvin doodgereden. Dat heeft de provincie Gelderland bekendgemaakt. Door sectie te plegen moet duidelijk worden om welke van naar schatting twaalf Nederlandse wolven het gaat. Mogelijk was het een van de weinige volwassen wolven die in Nederland leven.

Volgens de provincie verkeerde de aangereden wolvin in „goede conditie” en was zij mogelijk het dier dat al langer rond de Zuid-Veluwe leefde. Het grootste deel van de wolven in Nederland zijn jongeren. Een van hen, een jonge wolf aan uit het eerste inheems-Nederlandse wolvennest, werd een jaar geleden doodgereden.

De terugkeer van de wolf in Nederland een aantal jaren terug heeft tot fel debat geleid. Sommige schapenboeren zien het roofdier liever weer vertrekken omdat hij hun vee aanvalt. Natuurfanaten en ecologen zijn juist dolblij met het beest, dat zo’n 150 jaar niet in Nederland leefde. Wolven gelden als de kroon op het werk van natuurbeschermers omdat zij zouden tonen dat de Nederlandse natuur weer afdoende verrijkt is voor een dier dat een grote leefomgeving nodig heeft.

