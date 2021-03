Op Internationale Vrouwendag wordt in Rotterdam het beeld 'De Vlecht’ onthuld

Alsof een reuzin haar vlecht heeft afgeknipt en deze rechtop op straat is blijven staan, zo ziet het 6,5 meter hoge beeld The Plait (‘De Vlecht’) van de Grieks-Britse kunstenares Kalliopi Lemos eruit. Naast de omvang maakt de textuur indruk: de donkerbruine haren zijn geweven van ruim 14.000 meter staaldraad en glinsteren knap in het zonlicht. Het geeft het haar een rossige gloed.

De Vlecht staat vanaf deze week aan de Westersingel in Rotterdam. Het is het eerste van twee grote beelden die directeur Wim Pijbes van Stichting Droom en Daad, de filantropische organisatie van de schatrijke familie Van der Vorm, kocht voor in de openbare ruimte van Rotterdam. Later volgt nog een beeld van Gavin Turk. „Rotterdam heeft een hele indrukwekkende beeldencollectie, met werken van onder anderen Alexander Calder, Henry Moore en Picasso, maar omdat die beelden er altijd staan, is er wat minder aandacht voor”, zegt Pijbes. „Met deze nieuwe beelden willen we de collectie nieuwe energie geven.”

Detail van De Vlecht van kunstenaar Kalliopi Lamos. Foto Bram Vreugdenhil

Deze maandag, op Internationale Vrouwendag, wordt De Vlecht onthuld. Het werk is onderdeel van Lemos’ recente beeldenserie Tools of Endearment, over de rol van vrouwlijkheid. De afgeknipte vlecht staat onder andere voor het afwerpen van oude ideeën; als daad van bevrijding.

Beeldenterras

Het kunstwerk is geplaatst op het beeldenterras aan de Westersingel dat werd aangelegd in 2001, toen Rotterdam Europese Culturele Hoofdstad was. Op het plateau staan beelden van onder anderen Auguste Rodin, Umberto Mastroianni en Henri Laurens, „Een mooie rij, maar er was eerlijk gezegd ook een beetje het slop in gekomen”, zegt Siebe Thissen, hoofd Beeldende Kunst Openbare Ruimte bij het CBK Rotterdam. Voor het eerst in 20 jaar wordt nu een beeld toegevoegd. „De stad is gegroeid, dynamischer geworden, daar horen andere beelden bij.” De Vlecht torent hoog boven de andere sculpturen uit.

Het verzoek aan Stichting Droom en Daad om bij te dragen aan beelden in de Rotterdamse openbare ruimte kwam vanuit het CBK, zegt Thissen. „Mecenassen en particuliere giften zijn altijd belangrijk geweest voor de Rotterdamse beeldencollectie.” Als voorbeeld noemt hij onder meer de Commissie Stadsverfraaiing in 1960, die bestond uit onder anderen verzamelaars Gerrit van de Wal (directeur Bijenkorf/KLM) en Piet Sanders (Erasmus Universiteit) en Coert Ebbinge Wubben (Museum Boijmans Van Beuningen). „Particuliere verzamelaars zitten dicht op de kunstmarkt en kunnen soms beter onderhandelen.” En ze hebben vaak ook meer geld, vult Pijbes aan.

Pijbes kocht het beeld op afstand, zonder het eerst fysiek gezien te hebben. „Alles gaat via internet nu. Ik kreeg het getipt door een kennis in Londen, die het zag staan op de beeldenexpositie Frieze Sculpture Park.” Hoeveel geld het gekost heeft, zegt de oud-Rijksmuseumdirecteur niet.

Uit diezelfde expositie komt ook L’Âge d’Or van Gavin Turk, een 3,5 meter hoge bronzen deur, die in juni op Katendrecht komt te staan naast de plek waar in 2023 het landverhuizersmuseum, ook van Droom en Daad, opent. De symboliek van dat beeld past goed bij het museum, vindt Pijbes. „Het gaat over een nieuwe ruimte betreden, verandering en een nieuw perspectief.”