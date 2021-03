Suzanne Schulting pakt wereldtitel op 1.500 meter shorttrack

Suzanne Schulting heeft in Dordrecht op de wereldkampioenschappen shorttrack de 1.500 meter gewonnen. De Nederlandse nam zaterdag in de finale vijf ronden voor het einde de leiding en stond die niet meer af.

Achter Schulting pakte de Canadese Courtney Sarault het zilver en de Nederlandse Xandra Velzeboer het brons. Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelnemer, ging onderuit en finishte als zesde.

Schulting behaalde in 2019 in Sofia al eens de wereldtitel in het eindklassement. Dat hoopt de Friezin nu opnieuw te doen. Samen met Velzeboer en Poutsma heeft ze zich weten te plaatsen voor de halve finales op de 500 meter, die later op zaterdag worden verreden. Zondag volgen de 1.000 en 3.000 meter.

De shorttrackers uit Japan, China, Zuid-Korea en Groot-Brittannië zijn vanwege restricties rond het coronavirus niet naar Nederland gekomen voor de strijd om de wereldtitels.