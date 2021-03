In de app van een loopgroepje verschijnt een berichtje: wie zin heeft kan mee gaan prikken.

Er is een foto bijgevoegd. Met leesbril op zie ik van alles op de foto, maar geen injectiespuit.

Nog eens goed kijken: een prikstok, een vuilniszak en een geel hesje.

...Afval prikken... kilo’s per week... vrijwilligers gezocht.

