Paus ontmoet groot-ayatollah Al-Sistani

Tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Irak had paus Franciscus deze zaterdag een ontmoeting met groot-ayatollah Ali al-Sistani, geestelijk leider van sjiitische moslims. Bij een gebedsdienst waaraan christenen en moslims deelnamen noemde de paus extremisme en geweld 'verraad van religie'. Het bezoek, dat wegens de pandemie en de onveiligheid in Irak geldt als het meest risicovolle dat de 84-jarige paus tot nu toe ondernam, wordt gezien als een handreiking naar de islam en een steun in de rug voor de slinkende aantallen christenen in Irak.