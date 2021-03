Op zoek naar privacy én aandacht

Zal de geschiedenis zich herhalen? Zesentwintig jaar geleden brak prinses Diana uit de koninklijke gelederen door haar hart uit te storten tijdens een interview met de BBC. Zondagavond is haar zoon Harry degene die, samen met zijn echtgenote Meghan, zijn verhaal vertelt, aan Oprah Winfrey.

Het is bijna onvermijdelijk dat ook ditmaal het interview zal leiden tot een breuk met het paleis. Want, zo suggereren althans de eerste fragmenten, ook zij zullen zich niet inhouden. Meghan stelt dat het paleis „actief een rol speelt bij het verspreiden van voortdurende onwaarheden” over hen.

Het is Harry zelf die de link legt met zijn moeder, met de manier waarop zij werd behandeld door paleis maar vooral ook de pers. Een achtervolging door paparazzi leidde in 1997 tot het auto-ongeluk waarbij Diana om het leven kwam. Al eerder zei hij: „Ik heb gezien wat er gebeurt wanneer iemand die ik liefheb niet als een echt mens wordt gezien of behandeld.”

Daarom vertrok het echtpaar vorig jaar naar de VS, en willen zij alleen media-aandacht als die door henzelf zorgvuldig geregisseerd is.

Daarbij past dit interview met Oprah, die bekend staat als een interviewer die ontboezemingen aanmoedigt en een van de gasten was op het huwelijk van Harry en Meghan in 2018. Daarbij hoorde ook een luchtig gesprek vorige week bovenop een dubbeldeksbus met de Britse komiek en presentator James Corden (ook een gast op het huwelijk). En daarbij paste een op Instagram geposte zwart-wit foto op Valentijnsdag die liet zien dat Meghan opnieuw zwanger is.

Privacy én aandacht

Maar de geregisseerde optredens van Harry en Meghan laten tegelijk zien dat hun wens onmogelijk is. Ze willen én privacy én aandacht, onder meer om hun ambitieuze liefdadigheidsactiviteiten te financieren. En sinds ze sinds vorig jaar geen rol meer vervullen binnen het Koninklijk Huis, en dus geen toelage krijgen en van hun spaargeld moeten rondkomen, ook de financiering van hun eigen leven.

Die aandacht houden ze alleen vast als ze hun bekendheid uitventen. Het echtpaar wil duidelijk niet een rustig leven als gewone burger met een kantoorbaan. Voor dit interview, aangekocht door tientallen tv-zenders waaronder Net5, worden ze overigens naar verluidt niet betaald. Maar er zijn inmiddels wel deals met Netflix voor documentaires, met Spotify voor podcasts, en met Apple TV en Winfreys productiehuis voor een serie over geestelijke gezondheid.

De twee moesten ook wel een rol vinden. Het Britse koningshuis slankt af. Niet langer zijn er functies voor alle kinderen (4), kleinkinderen (8) en achterkleinkinderen (9) van Elizabeth. The Firm, de benaming van prins Philip voor het ‘familiebedrijf’, draait om de directe troonopvolgers: Charles, William en George. Harry is slechts de zesde in lijn voor de troon.

In het boek Finding Freedom schrijven auteurs Omid Scobie en Carolyn Durand dat bij het echtpaar de irritatie groeide over het feit dat zij moesten wachten met aankondigingen of projecten op wat Charles of William – en diens echtgenotes Camilla en Catherine – gingen doen. „Hun populariteit groeide en daarmee ook het onbegrip waarom weinigen in het paleis opkwamen voor hun belangen. Zij waren een belangrijke trekker voor de koninklijke familie.”

Want de komst van Meghan, een biculturele Amerikaanse actrice, zorgde ervoor dat de Windsors wat meer een afspiegeling werden van de moderne, diverse Britse samenleving. De huwelijksinzegening, met naast de traditionele anglicaanse hymnes ook een vurige preek van de episcopaalse bisschop Michael Curry, zorgde voor een boost voor de monarchie.

Toen klonk er in mediacommentatoren ook louter lof voor Harry. Zijn tijd als feestbeest, waarin hij wilde, soms domme streken uithaalde, was vergeten. De manier waarop hij (samen met William) het taboe doorbrak op het zoeken van geestelijke hulp, werd geroemd, net als zijn werk voor veteranen. Meghan werd verwelkomd, al waren al vanaf het begin discriminerende opmerkingen haar deel.

De toon van de berichtgeving veranderde na een jaar: Meghans wens om de details over de geboorte en doop van hun eerstgeborene stil te houden, werd niet begrepen, noch dat ze zich wel uitsprak over haar miskramen. Meghan zou verwend zijn en allerlei eisen stellen aan personeel. The Times berichtte eerder deze week dat ze staf zou hebben weggepest – een claim die door de advocaten van het echtpaar „een lastercampagne” werd genoemd vanuit het paleis om de aandacht van het Oprah-interview af te leiden.

Het mantra van de Windsors – never complain, never explain – was niet aan Harry en Meghan besteed. Zij zochten de tegenaanval, met rechtszaken tegen media die volgens het echtpaar hun privacy schenden, waaronder de Mail on Sunday die brieven van Meghans gebrouilleerde vader afdrukte. Britse tabloids kregen ook te horen dat verslaggevers helemaal geen antwoord zullen krijgen op vragen, ook al maken die geen inbreuk. „We zijn niet het wisselgeld in een economie van clickbaits en verdraaiing”, was Harry’s reactie.

Tegen Corden zei Harry dat je van The Crown, de populaire Netflix-serie over de Windsors, tenminste wist dat het fictie is. „Over ons worden dingen geschreven die feiten zouden zijn.” De relatie met de Britse pers noemde hij „giftig”. „Dus ik deed wat iedere echtgenoot en vader zou doen, en zorgde dat ik mijn familie weghaalde.”

Een stap terug, heette het. Twee weken geleden werd bekend dat zij definitief afstand nemen van hun koninklijke taken: in de Britse context bleek het onmogelijk te zijn een zelfstandig leven te leiden en geld te verdienen zonder schade te berokkenen aan de monarchie. Harry zei: „Onze hoop was de koningin en het Gemenebest te blijven dienen en mijn militaire banden te houden, maar zonder publiek geld. Dat bleek niet mogelijk.”

De vraag is hoe groot de schade van dit Oprah-interview zal zijn voor de Britse monarchie. In de fragmenten heeft Meghan het over het onwaarheden verspreiden door ‘The Firm’, wat zowel het paleis met hofhouding áls de familie kan betekenen. Het eerste is minder opmerkelijk, ook nieuwkomer Diana, liepen op tegen wat ze „de grijze mannen in pak” noemde. Het tweede zou betekenen dat er binnen de familie een onderlinge lastercampagne gaande is. Dat zal voor méér, niet minder aandacht zorgen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 maart 2021