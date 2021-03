Mathieu van der Poel heeft zaterdagmiddag de wielerwedstrijd Strade Bianche gewonnen. In de Italiaanse koers, die voor een derde over grindwegen leidt, versloeg hij aan het slot de Fransman Julian Alaphilippe en de Colombiaanse oud-winnaar van de Tour de France Egan Bernal.

De 26-jarige Van der Poel, die rijdt voor het team Alpecin-Fenix, is de eerste Nederlandse winnaar van de Strade Bianche. Die koerst strekt over 184 kilometers en begint en eindigt in Siena.