Maren Eggert krijgt eerste gender-neutrale acteerprijs

De Duitse actrice Maren Eggert heeft de primeur. Voor haar innemende rol als wetenschapper die een experimentele relatie aangaat met een zelflerende robot inIch bin dein Menschkreeg Eggert vrijdag de prijs voor de beste hoofdrol op het filmfestival van Berlijn. Het is de eerste keer dat het festival een prijs toekent voor de beste acteerprestatie zonder onderscheid te maken naar gender.

De Gouden Beer voor de beste film ging naar de Roemeense satire Bad Luck Banging or Loony Porn van de Roemeense regisseur Radu Jude: een tamelijk platte en overstuurde aanklacht tegen de alom aanwezige pornografie, commercie en hypocrisie in hedendaags Boekarest. De film gaat over een onderwijzeres die een woeste seksvideo van zichzelf en haar echtgenoot online plaatst. Daarmee werkt ze zich danig in de nesten bij haar werkgever en de ouders van haar leerlingen.

Opmerkelijke winnaar

Oost-Europa kende een sterke oververtegenwoordiging in de jury. Van de zes juyleden waren er drie afkomstig uit de regio: Adina Pintilie uit Roemenië, Ildikó Enyedi uit Hongarije en Jasmila Zbanic uit Bosnië. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar wellicht heeft dat gedeelde referentiekader toch een rol gespeeld bij de opmerkelijk keuze van de jury bij de toekenning van de hoofdprijs.

De Japanse regisseur Ryiusuke Hamaguchi heeft ook veel te zeggen over hedendaagse relaties, seks en internet in Wheel of Fortune and Fantasy, maar hij doet dat op een subtiele en daarom krachtige manier. Het spannendste verhaal van Hamaguchi’s praatgrage drieluik gaat over een student die een beroemde professor probeert te verleiden om hem met de geluidsopname ten val te kunnen brengen. Maar tussen de man en de vrouw bloeit echt contact op. Wheel of Fortune and Fantasy was goed voor de Zilveren Beer (de tweede prijs).

Kwaliteitsverbetering

De jury had wat te kiezen, want het niveau van de competitie van Berlijn lag hoog. De vorig jaar aangetreden artistiek leider Carlo Chatrian heeft in korte tijd een opmerkelijke kwaliteitsverbetering tot stand weten te brengen.

De prijs voor beste regie ging zeer verdiend naar de Hongaar Dénes Nagy voor zijn verbluffend mooi gefotografeerde oorlogsdrama Natural Light. De fillm gaat over een soldaat aan het Oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij balanceert steeds op de grens van krijgshandelingen en oorlogsmisdaden. De prijs voor beste regie ging zo ook naar Oost-Europa, maar over de keuze voor Nagy is minder discussie mogelijk.

De Juryprijs (de derde prijs) ging naar de epische, 3,5 uur durende documentaire Herr Bachmann und seine Klasse van Marina Speth. De film gaat over een bijzondere, inspirerende leraar die een multi-culturele klas op sleeptouw weet te nemen. Dat is een daverend filmcliché. Maar de bijna 65-jarige, gitaarspelende rockfan Dieter Bachmann blijkt onweerstaanbaar. Het is een genoegen om hem met de kinderen aan het werk te zien.

Lees ook Het filmfestival van Berlijn kiest voor een middenweg

De Zilveren Beer voor een buitengewone artistieke prestatie werd toegekend aan de montage van de Mexicaanse politie-film A Cop Movie van Alonso Ruizpalacios. De film duikt diep in de het politiekorps van Mexico-Stad, aan de hand van twee agenten – een stel – die in opspraak komen wegens alledaagse vormen van kleinschalige corruptie.

Het paar komt zelf aan het woord, maar ook de acteurs die scènes uit hun leven naspelen zijn te volgen via een videodagboek, terwijl ze trainen aan de politie-academie als voorbereiding voor de opnamen. Ruizpalacios weet zo een nieuwe vorm te vinden voor het afgekloven genre van de politiefilm. De jury had daar terecht waardering voor.

Prijzen Gouden Beer Bad Luck Banging or Loony Porn (Radu Jude, Roemenië) Zilveren Beer Wheel of Fortune and Fantasy (Ryusuke Hamaguchi , Japan) Juryprijs Herr Bachmann und seine Klasse (Marina Speth, Duitsland) Beste regie Dénes Nagy (Natural Light, Hongarije) Beste hoofdrol Marren Eggert (Ich bin dein Mensch, Duitsland) Buitengewone artistieke prestatie A Cop Movie (Alonso Ruizpalacios, Mexico)