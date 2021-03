In het verpleeghuis liep het al storm toen de kapsalon weer openging

Een week na de eerste vaccinatieronde van de bewoners eind januari sloeg Inovum-bestuurder Mariët de Zwaan de schrik om het hart. Tóch weer een corona-uitbraak op een van haar locaties rond Hilversum. „Op de afdeling bleken meerdere bewoners besmet. Ze werden gelukkig wel minder ziek. Maar het was toch even schrikken na het feestje van de prikken dat we met taart gevierd hadden. Ik dacht echt: oh help, dit kan toch nog.”

Het voorbeeld van Inovum laat zien hoe fragiel de situatie in de verpleeghuizen nog is en dat het virus nog altijd binnen kan komen. Toch was er de afgelopen weken vooral heel veel goed nieuws: de effecten van de eerste vaccinaties werden duidelijk zichtbaar. Volgens cijfers van het RIVM hebben meer dan 156.000 verpleeghuisbewoners hun eerste prik gehad en dat is terug te zien in het aantal besmettingen in de verpleeghuizen. Lag dat bij het begin van de vaccinatie half januari nog rond de 200 per dag, afgelopen week waren het er gemiddeld 45. Ook de sterfte daalt spectaculair: overleden er half januari nog circa vijftig verpleeghuisbewoners per dag aan Covid-19, deze week waren dat er minder dan tien.

Hoe snel van maatregelen af?

Het zijn welkome cijfers voor de zorgsector die vorig jaar het hardst werd getroffen door het virus. Meer dan de helft van de Nederlandse coronadoden viel in de verpleeghuizen. Nu de vaccinatie effect sorteert komt de vraag op: hoe snel kunnen de tehuizen van de vele beperkende maatregelen af? Bewoners en familieleden hebben al maandenlang veel te lijden onder de forse beperking van bezoek en het sterk verminderde aantal contacten en activiteiten van bewoners onderling.

Het kabinet is van plan behoedzaam te werk te gaan. Op een nieuwe persconferentie kondigt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) naar verwachting deze maandag een lichte versoepeling van de regels aan. Op basis van advies van het Outbreak Management Team (OMT) mogen bewoners in de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg voortaan twee bezoekers per dag ontvangen in plaats van één. Ook hoeven ze minder lang in quarantaine na contact met een besmet persoon of een uitstapje buiten de deur: vijf in plaats van tien dagen.

Het zijn kleine stapjes, kan het niet sneller wat losser nu zo veel bewoners zijn gevaccineerd? Hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg Cees Hertogh (Amsterdam UMC), tevens lid van het OMT, vindt het goed om voorzichtig te zijn. Hij wijst erop dat deze groep van hoogbejaarde ouderen niet in de onderzoeken van de vaccinontwikkelaars zat en dat er daarom nog veel onzekerheden zijn. „We weten nog niet hoelang de bescherming door het vaccin aanhoudt en we weten ook nog niet precies in hoeverre het vaccin beschermt tegen verspreiding. Dat moeten we heel goed gaan monitoren.”

Het is niet alsof de crisis door vaccinatie nu meteen voorbij is Mariët de Zwaan bestuurder Inovum

Kleine groep niet gevaccineerd

Hoewel de vaccinatiebereidheid onder bewoners vaak heel hoog is – tot wel 95 procent – is er een hele kleine groep die niet is gevaccineerd. Dit geldt vaak ook voor nieuwe bewoners die de afgelopen weken naar verpleeghuizen zijn verhuisd. Soms zijn deze mensen al gevaccineerd, maar soms ook niet en het verpleeghuis heeft voor hen vaak niet direct een vaccin beschikbaar. Ook met deze groepen moet je rekening houden, zegt Hertogh. „Een klein deel van de bewoners wilde zich ook niet laten vaccineren of kon dat niet om medische redenen. Ook deze mensen verdienen maximale bescherming.” De hoogleraar vindt het daarom goed dat het aantal bezoekers voorlopig nog beperkt blijft. De basisregels, zoals afstand houden en mondkapjes, zullen nog maanden nodig zijn, denkt Hertogh.

Een ander kwetsbaar punt is het personeel. Veel verpleeghuismedewerkers zijn al geprikt, maar nog niet iedereen heeft een oproep gehad. Onder het personeel is de vaccinatiebereidheid ook lager, ervaart bestuurder Yolanda de Jong van het Arnhemse verpleeghuis Insula Dei. „Met name onder jong personeel proef ik aarzeling. Ik denk dat nu een derde van mijn personeel is ingeënt. Ik ga met personeel in gesprek om ze te stimuleren, je wilt toch dat iedereen die zorg verleent zich verantwoordelijk voelt en het toch doet.”

Bij Insula Dei zijn ze al aan het nadenken over een stappenplan voor verdere versoepelingen. Op dit moment kunnen bewoners daar wel in groepjes gezamenlijk eten en zijn er activiteiten op 1,5 meter. De Jong denkt er nu over het restaurant en het terras ook snel weer open te stellen voor bezoekers. „Veel bewoners zouden het heel gezellig vinden om weer eens met hun zoon of dochter te eten of een drankje te doen.” Afgelopen week liep het al storm bij de heropening van de kapsalon in het tehuis, zegt De Jong. „Als je in het restaurant gaat eten wil je er goed uitzien natuurlijk.”

Stapsgewijs

Inovum-bestuurder Mariët de Zwaan hoopt dat het verruimen van de bezoekersregeling betekent dat mensen ook weer samen op bezoek kunnen komen. „We maken het nu mee dat van een echtpaar de man bij iemand op bezoek komt en zijn vrouw anderhalf uur in de auto moet blijven zitten. Het is fijn als mensen weer met z’n tweetjes naar binnen mogen.” En ja, ook De Zwaan hoopt dat binnen het verpleeghuis snel weer optredens van artiesten of groepsactiviteiten mogelijk zijn. Maar ze waarschuwt ook. „Laten we het stapsgewijs doen. Het is niet alsof de crisis door vaccinatie nu meteen voorbij is.”