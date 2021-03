Feyenoord verpulvert VVV Venlo: 6-0

Feyenoord heeft zaterdag overtuigend gewonnen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg de Limburgers, die het moesten doen zonder Eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis, met 6-0. Met de eerste competitiezege sinds 14 februari, toen het 5-0 werd tegen Willem II, klom Feyenoord voorlopig naar de vierde plaats in de Eredivisie.

De Rotterdammers kregen in de Kuip amper tegenstand van VVV, dat eerder in de week in de halve finales van het bekertoernooi verloor van Vitesse. De thuisclub hoefde niet eens heel goed te spelen om een royale zege te boeken. Jens Toornstra, die voor de aftrap werd gehuldigd omdat hij onlangs zijn 250e wedstrijd voor Feyenoord speelde, opende in de 14e minuut op aangeven van Luis Sinisterra de score na geklungel van VVV-verdediger Tobias Pachonik.

Lutsharel Geertruida, terug in de basis als vervanger van de geblesseerde rechtsback Bart Nieuwkoop, kopte even later uit een hoekschop van Steven Berghuis zijn vijfde competitietreffer binnen. Bryan Linssen tekende na een half uur voor de 3-0. De spits kon na een dieptepass van Orkun Kökcü vrij doorlopen richting keeper Thorsten Kirschbaum en rondde beheerst af.

In de tweede helft liep Feyenoord op halve kracht verder weg. Toornstra maakte zijn tweede treffer, nadat VVV-verdediger Kristopher Da Graca hem de bal zo in de voeten had bezorgd. Berghuis kreeg in de 73e minuut alle ruimte om vanaf de rand van het strafschopgebied zijn veertiende doelpunt van het seizoen langs Kirschbaum te krullen: 5-0. Twaalf minuten later kopte Eric Botteghin de 6-0 binnen.

Later op zaterdag speelt FC Twente tegen Willem II en ontvangt SC Heerenveen het team van ADO Den Haag. (ANP)