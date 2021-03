Femke Bol pakt EK-goud op 400 meter indoor, scherpt Nederlands record aan

Femke Bol heeft zaterdag bij de Europese kampioenschappen indooratletiek in het Poolse Torun het goud gepakt in de finale van de 400 meter. De 21-jarige Bol deed dat in een Nederlands record van 50,63 seconden, één honderdste onder haar oude toptijd. Lieke Klaver moest genoegen nemen met de vijfde plaats in 52,03.

Bol stond voor het eerst in een finale van internationaal kampioenschap, maar gold niettemin als torenhoge favoriete vanwege haar indrukwekkende optredens deze winter op de indoorbanen. Ze scherpte al vier keer eerder het Nederlands record aan en voert met afstand de Europese ranglijst van dit jaar aan.

Op weg naar de finale toonde ze haar klasse met dominante optredens in de series en de halve finales, die ze steeds overtuigend won. In de finale nam Klaver, vriendin en trainingspartner van Bol, aanvankelijk de leiding. Bol passeerde haar echter buitenom en liep met groot machtsvertoon naar het goud. Klaver zakte weg en greep naast de medailles. Het zilver ging naar de Poolse Justyna Swiety-Ersetic, het brons naar de Britse Jodie Williams.

Even daarvoor hadden Tony van Diepen en Liemarvin Bonevacia bij de mannen respectievelijk zilver en brons gepakt op de 400 meter, achter de Spanjaard Oscar Husillos. Zij bezorgden de Nederlandse ploeg de eerste medailles van deze EK.(ANP)